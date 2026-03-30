Додик: Одлазак у Москву ради подршке борби против ревизије историје

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да је повод његовог предстојећег одласка у Москву на обиљежавање Дана побједе патриотски дуг и подршка борби против оних који желе ревизију историје.
"Увијек се радујем прилици да посјетим Москву. То је мјесто гдје се добро осјећам и гдје су моји најбољи, драги другови. Овај пут повод одласка је патриотски дуг и подршка борби против оних који желе ревизију историје и сију заблуде међу младима путем медија", рекао је Додик за РИА Новости.
Додик је истакао да је за њега велика част да буде у Москви за вријеме обиљежавања Дана побједе над фашизмом, за шта је руски народ дао највећи допринос.
"Вјерујем да ћу имати прилику да будем дио програма. Спремни смо да разговарамо о важним питањима у неформалној атмосфери и потврдимо наше пријатељство. Веома цијенимо допринос Руске Федерације и предсједника Владимира Путина нашем пријатељству и нашим односима на стратешком нивоу", додао је Додик.
Он је навео да су односи Русије и Републике Српске грађени у околностима које су прилично изазовне. "Али никада нисмо оклијевали да покажемо наше јединство и заједничку посвећеност заједничким циљевима", додао је Додик.
Додик је нагласио да би Република Српска жељела да економска сарадња са Русијом процвјета и да се укину неразумне и неправедне санкције Запада против Руске Федерације, које онемогућавају сарадњу.
"Међутим, сада је јасно да ове санкције наносе више штете онима који су их увели него Русији. Свакако би било боље да их нема, како би појединци, државе и народи могли слободно да раде", додао је Додик.
Нагласио је да ће ново путовање у Русију, нови разговори бити демонстрација посвећености јединству.
Он је поновио подршку Русији и руском народу у томе да заврше специјалну војну операцију као што су планирали и да успоставе ситуацију која одговара интересима Русије.
"Русија је данас синоним за `нову цивилизацију`. Њу је заштитио предсједник Путин, који је спријечио западну хистерију ЕУ и претходних америчких администрација у преузимању контроле над сувереним државама", навео је Додик.
Према Додиковим ријечима, то је био њихов циљ у вези са Русијом, али нису успјели да узму у обзир патриотизам Руса, њиховог предсједника и њихову одлучност да бране суверенитет Русије.
"Мислили су да могу лако да смијене предсједнике и униште државе, али су онда наишли на `тврд орах` који се зове Руска Федерација, руски народ и Владимир Путин", додао је Додик.
На питање да ли очекује сусрете са Путином и министром иностраних послова Русије Сергејем Лавровом, Додик је рекао да је то сада питање протокола.
"Сада је то ствар протокола, али у сваком случају, желим поново да видим своје пријатеље", додао је Додик.
