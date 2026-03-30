Расту трошкови производње: Да ли грађане очекује још један удар по џепу?

Секретар Удружења за хемијску индустрију ПКС, Драган Стевановић каже да су цијене пластике скочиле због поскупљења нафте, али да Србија није директно погођена, јер из Персијског залива увози мало сировине и да се поскупљење још не осјећа због постојећих залиха, али да је даљи ток неизвјестан.
Oд почетка рата на Блиском истоку цена пластике у Србији порасла је и до 50 одсто, и то за само двије, три недјеље. Разлог је једноставан - основне сировине за производњу пластике, полимери, добијају се из нафте. Како цијена "црног злата" расте, тако расту и трошкови производње.
Секретар Удружења за хемијску индустрију Привредне коморе Србије Драган Стевановић рекао је за РТС да је пластика тренутно највише поскупјела и да су поскупјеле све сировине које зависе од сирове нафте, попут минералног ђубрива и сировина за пластику.
Он је рекао да је Србија снажна у индустрији пластике, са око 2.500 компанија и значајним извозом, прије свега на тржиште Европске уније.
"Ми имамо произвођаче сировина. 'ХИП-Петрохемија' има капацитет од 600.000 тона годишње, преко тога увозимо само 150.000 тона. 'Хипол Оџаци' производе полипропилен, негде око 35.000 тона, увозимо преко тога око 100.000 тона. И полистирен, то је трећа важна сировина, увозимо око 50.000 тона", објаснио је Стевановић.
Савјети
Теписи су главни извор алергена у дому: Ево колико често их треба прати
Како наводи, Србија није директно погођена ратом у Заливу, зато што одатле увозимо мало сировине.
"Из Ирана смо прошле године свих ових сировина увезли отприлике 8,4 одсто и из Саудијске Арабије 8,2 процента. Али индиректно, они су велики снабдјевачи Азије, Пакистана, Индије, Јапана. Много је већи пораст цене сировина, тренутно је око 110 одсто, очекује се и око 150 посто. Значи, нешто што је коштало 850 на почетку рата евра по тони, сада је 2.100 тона, а у току наредне недеље очекујемо око 2.500 евра по тони", напомиње Стевановић.
Говорећи о снабдијевању, Стевановић наводи да сировина има, али да су цијена и транспорт кључни проблем.
"Што се тиче самог снабдијевања, сировина има, само је питање цијене. Ми тренутно имамо добру конекцију са Кином. Цијена је конкурентна, али је дуг и скуп пут и то траје око три мјесеца. Мађарски МОЛ је имао проблем, прошле године велики пожар на постројењима и очекујемо тек негдје крајем августа ове године да ће и они почети са производњом. Словачка исто има проблема са производњом, због проблема у испоруци руске нафте", рекао је Стевановић.
Када је ријеч о утицају на грађане, каже да се поскупљење још не осјећа због постојећих залиха, али да је даљи ток неизвјестан.
Друштво
Мајстори су све скупљи: Колико кошта реновирање стана?
"Надамо се да ће овај рат да стане и да се врате цијене. Имали смо већ такву ситуацију у вријеме ковида када је цијена нагло порасла па се вратила. Знате шта, домаћи произвођачи су стварно јаки, они имају велике залихе у својим фабрикама, тако да се то још увијек не осјећа, али кад прођу те залихе је питање докле ће рат да траје, нико не може да предвиди ситуацију", каже Стевановић.
Наглашава да даљи развој ситуације зависи од дешавања на Блиском истоку и кретања цијена на глобалном тржишту.
"Толико брзо расте свакодневно цијена, да смо имали тренутак прошле недјеље да је цијена била 1.350 полиетилена, а у стварном животу је 1.700. Значи, ни берза није могла да прати тај скок цијена. Све је стало сада", закључио је Стеванови, преноси РТ Балкан.
