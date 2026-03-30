Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници данас, 30. марта улазе у 6. недјељу великог поста који се сматра најстрожијим и који се завршава на Васкрс
Шеста недјеља поста назива се и Цвјетна недеља поста. У овој недјељи се више него икад припремамо за Васкрс - практикује се умјерен пост, беремо цвијеће и врбове гранчице, чистимо и китимо кућу за Врбицу. Викенд који нам слиједи уводи нас у диван и невјероватан празник Васкрсења Христовог.
Симбол Цвјетне недјеље је чисто здравље, али се највише обраћа пажња на молитвено прочишћење пред Страсну и најстрожију недјељу поста која слиједи иза Цвјетне.
Ову недељу почињемо са великим празником - Свети Алексије човјек божији, хришћански светац који је напустио богатство да би живио као просјак и молио се Богу 34 године.
Постоји вјеровање да данас, у понедјељак 30. марта треба дати милостињу ономе ко је тражи, јер је управо овај светац прошао земаљски живот као просјак.
Затим у суботу нас чека велики празник - Врбица или Лазарева субота. Тог дана се у цркву уносе врбове гранчице које се освештавају и носе кући, гдје се чувају поред иконе за здравље и напредак.
У недјељу, Цвјетну недељу, кућа се кити цвећем, док се укућани умивају са водом у којој је потопљено пољско цвијеће: љубичице, маслачак, бехар...
Друштво
Иако је недјеља поста, исхрана је ублажена, те је у недјељу по први пут дозвољено да се једе риба.
За овај празник, према вјеровањима, ваља радити и започињати послове, јер се сматра да су ум и вјештине људи тада моћнији.
Цвјетна недеља је непосредно прије посљедње, Страсне недјеље, којом се завршава Васкршњи пост.
Иза ове недјеље, слиједи седма недјеља поста на крају које се прославља Васкрс, најрадоснији хришћански празник. Према обичају, већ у овој, Цвјетној недељи, треба да се радујемо, да развијамо оптимизам и лијепа осјећања, преноси Стил.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
13
16
09
16
08
16
07
16
03
Тренутно на програму