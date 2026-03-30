Подигните два прста: Недим Сладић објавио вијест коју сви чекају

Аутор:АТВ
Од данас, па до викенда, у БиХ промјењиво и свјежије вријеме. Наредних дана очекује нас наставак нестабилног времена уз честу појаву падавина.
У нижим крајевима киша, док ће у вишим подручјима повремено падати сусњежица и снијег, објављено је на Фејсбук страници Вријеме у Републици Српској.
Вјетар слаб до умјерен сјеверни, а током уторка у Крајини повремено појачан и јак.
У Херцеговини бура, која ће у сриједу имати и олујне ударе.
Падавина ће и даље бити, али не у количинама као претходних дана.
"Добра вијест – према тренутним прогнозама, од викенда, 4. априла, очекује нас повратак прољећа, уз више сунца и температуре око 20 степени“, наводи се у објави.
И познати метеоролог Недим Сладић најављује скору промјену времена, односно, прољепшање.
"Ко је за мало љепше вријеме послије 6. априла, нека подигне два прста“, објавио је Сладић На свом профилу.
И остале прогнозе указују на то да ускоро слиједи постепена стабилизација и јаче отопљење, али да је развој времена око средине мјесеца и даље споран.
"Тренутно стоји сигнал да нас од 5. априла очекује стабилизација и отопљење, уз праве прољетне температуре. Оне би крајем следеће седмице понегдје могла достизати и око 21 степен Целзијуса“, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
