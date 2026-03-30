Ваздух опасан за здравље: Гдје је јутрос најзагађеније?

30.03.2026 10:19

Ваздух је јутрос нездрав у Зеници и може појачати симптоме код лица са болестима срца и дисајних органа, као и негативне ефекте код осталог становништва, објављено је на страници "Зрак.екоакција".

Према мјерењу у 9.00 часова, у Зеници је индекс квалитета ваздуха 159, у Високом 125, Илијашу 119 и нездрав је за осјетљиве групе, док је у већини осталих градова квалитет ваздуха умјерен.

У Сарајеву је индекс 89, у Живиницама и Вогошћи 82, Какњу 81, Бањалуци 76, Броду и Приједору 70, Тузли 66, Јајцу 63 и Хаџићима 61.

Паре

Занимљивости

Април доноси новац и срећу за рођене у овим данима

Особама са плућним и срчаним обољењима, трудницама, дјеци и старијима препоручује се да смање боравак и физичке активности на отвореном, док се и осталима савјетује да избјегавају дужа и већа напрезања напољу.

Према скали индекса, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 опасан по здравље, пише Срна.

