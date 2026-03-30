Упозорење за возаче: Клизави коловози, повећана опасност од одрона

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су клизави и видљивост је смањена, а повећана је опасност од одрона и обрушавања дрвећа и грана на коловоз, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Из АМС упозоравају на бројне ударне рупе на путевима које су прекривене водом и нису довољно уочљиве, те позивају возаче на максималан опрез.
Због саобраћајне незгоде у Федерацији БиХ, на магистралном путу Босански Петровац-Кључ обустављен је саобраћај.
На путу Подградци-Мраковица, саобраћај је и даље обустављен, због обрушених грана са дрвећа и снијега на коловозу.
Због изливања воде на коловоз, саобраћај је отежан на дионици Тутњевац-Бобетино Брдо и Лопаре-Челић, у мјесту Пирковци.
Опрезно треба возити на путевима Бањалука-Чађавица преко Мањаче, Теслић-Котор Варош преко Борја, Бањалука-Кнежево, Сарајево-Рогатица преко Романије, Власеница-Хан Пијесак преко превоја Хан Поглед, као и преко Рипача на путу Бихаћ-Босански Петровац, Оштреља на путу Босански Петровац-Дрвар, Комара на путу Травник-Доњи Вакуф, Ростова на путу Бугојно-Нови Травник, Макљена на путу Прозор-Горњи Вакуф/Ускопље, те Копривнице на путу Бугојно-Купрес.
На магистралном путу Шамац један-Гребница изводи се санација пружног прелаза због чега је обустављен саобраћај за сва возила, осим за возила локалног становништва као и за возила хитних служби и ватрогасна возила којима ће се дозволити саобраћај у оба смјера до мјеста обуставе саобраћаја, односно до пружног прелаза који се санира.
За саобраћај свих моторних возила означен је алтернативни путни правац Црквина-Градачац-Обудовац, односно путни правци Црквина-Леденице и Обудовац-Трамошница.
На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина /рејон Балатуна и Трњака/. Саобраћај ће се изводити успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље-Миљевина измијењен је режим у одвијању саобраћаја, уз постављену саобраћајну сигнализацију.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Због минирања на каменолому "Рогоушићи" доћи ће до обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици граница Републике Српске/ФБиХ Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани, а обустављен је за све категорије возила на дионици Стари Угљевик-Главичице.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
У току је изградња букобрана на дионици ауто-пута А-1 Сарајево сјевер-Подлугови, због чега је саобраћај преусмјерен у претицајну траку.
Због извођења радова на дионици аутопута А-1 Сарајево запад-Лепеница, у зони петље Лепеница и тунела Игман, саобраћа се двосмјерно, десном траком.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.
На граничним прелазима Градина, Градишка и Велика Кладуша појачан је саобраћај, а на осталим прелазима задржавања су тренутно до 30 минута.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
04
11
04
11
04
11
03
10
56
Тренутно на програму