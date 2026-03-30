Хорор у лифту: Девојчица пропала са 14. спрата

Дјевојчица стара (15) година тешко је повређена након што је пропао лифт у стамбеној згради у Краснојарску.
Дјевојчица је, према наводима медија, позвала лифт на 14. спрат и ушла у кабину. Када је притисла дугме да крене према приземљу, лифт је изненада пропао све до 8. спрата.
Дијете је том приликом полетело у кабини и задобила је тешке тјелесне повреде. Хитна помоћ је одмах позвана, а дијете је хитно превезено у болницу, гдје је и задржано.
Према првим информацијама, није животно угрожена.
Инцидент се догодио у недјељу, 29. марта у касним послијеподневним сатима.
Незванично, дјевојчица је задобила тешке повреде главе.
Надлежни су одмах покренули кривични поступак против надлежних.
Према подацима надзорне агенције, тужилаштво је 2026. године два пута покренуло управне поступке против запослених у компанији за управљање лифтовима због кршења правила одржавања заједничке имовине. Напомиње се да ће тужилаштво процијенити поступке компаније за управљање, инвеститора и овлашћених органа, преноси Телеграф.
