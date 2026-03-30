Криминалцу из БиХ "толерисани боравак" продужаван чак 52 пута

У серијалу текстова о преваранту Хуси Б. (42), који са 147 кривична дјела и даље борави у Њемачкој, гдје прима 87.000 евра помоћи годишње, њемачки Билд је објавио и неке нове информације.
Наиме, новинари Билда су у посједу тзв. „азилантског досијеа“ Хусе Б. гдје се може видјети да му је током проткелих скоро 20 година толерисани боравак у Њемачкој продужен чак 52 пута!
„Ово показује невјероватан неуспјех државе и њених органа“, наводи се у тексту Билда под насловом „Досије неуспјеха“.
Поред ове информације, Билд је прије пар дана објавио да је Хусо Б. са осмочланом породицом укључен и у програм „Право на останак“, што је, како наводе, само по себи невјероватно.
“Он је најгори њемачки преварант социјалне помоћи, а центар за запошљавање га је чак обавијестио о његовим правима. Хусо Б. (42) и његова породица ће тако наставити да примају више од 7.000 евра накнада сваког мјесеца и то упркос чињеници да је човјек починио 147 кривичних дјела и да је био предвиђен за депортацију још прије скоро двије деценије”, пише њемачи Билд те додаје:
“Штавише, не само то, него је укључен и у програм Право на останак (Блеиберецхтспрограмм), што је потпуно невјероватно”, пише Билд.
Иначе, Блеиберецхтспрограмм у Њемачкој је посебан правни оквир, механизам који омогућава особама које су до тада имале само привремену „дулдунг“ (одлагање депортације) да добију трајну или дугорочну дозволу боравка, под условом да испуне одређене критеријуме интеграције.
Такође, према информацијама до којих су дошли њемачки медији, и његова супруга такође има најмање 10 кривичних дјела – углавном за имовинске прекршаје. Ова држављанка БиХ посљедњи пут је кажњена прије шест година.
