Земљотрес у Хрватској

Земљотрес јачине три степена по Рихтеру регистрован је код хрватског острва Жирја, објавио је Европски медитерански сеизмолошки центар.

Потрес је евидентиран синоћ око 22.00 часа са епицентром у близини острва Жирја на 33 километра од Шибеника. Земљотрес је регистрован на дубини од 10 километара.

