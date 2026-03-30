Мање познати детаљи из живота патријарха Павла: Имао двојку из вјеронауке, радио на грађевини

30.03.2026 10:19

Патријарх Павле
Фото: Tanjug/AP/Vladimir Dimitrijević

Патријарх Павле рођен је на Дан Усјекованија главе Светог Јована Крститеља, 11. септембра 1914. године у славонском селу Кућанци код Доњег Михољца као Гојко Стојчевић. Рано је остао без родитеља - отац је отишао на рад у САД, тамо је добио туберкулозу и "вратио се кући да умре" кад је дјечаку било три године, а исто се убрзо догодило и с мајком, која је преминула рађајући дијете новом супругу.

Одрастао је са тетком. Схвативши да је дијете "веома слабо", поштедјела га је сеоских послова и тако му омогућила да се школује.

Из вјеронауке је имао танку двојку, а уз породицу се на крају одлучио да студира Богословију.

Послије Тузле и Сарајева, током Другог свјетског рата долази у Београд, гдје најприје ради на грађевини, а потом због слабог здравља, почиње свој монашки живот.

Послије периода искушеништва замонашен је у манастиру Благовештење 1946. године и добио име Павле, а до 1955. у вријеме борбе комуниста против цркве провео је у манастиру Рача. Потом је отишао у Атину на постдипломске студије. Тамо је био до 1957. када је изабран за епископа рашко-призренског. Као архијереј на Косову и Метохији провео је више од три деценије, и заједно је са народом трпио нападе и увреде.

У Епархији рашко-призренској градио је нове цркве, обнављао старе и порушене, посвећивао и монашио нове свештенике и монахе. Старао се о Призренској богословији, гдје је повремено држао и предавања из црквеног пјевања и црквенословенског језика. И поред бројних обавеза увијек је нашао начин да се додатно упосли. Кажу да је обављао и столарске, лимарске, електричарске, књиговезачке послове...

Патријарх Павле је био и остао највољенији српски патријарх, због своје смјерности, скромности и безусловне оданости народу у тешким ситуацијама. Остао упамћен не само као вођа Цркве, већ и као морална и духовна фигура која је живјела онако како је говорила.

(Курир)

