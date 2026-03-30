Наоружан сатаром улетио у пун локал и опљачкао госте

Полиција у Београду трага за мушкарцем који је синоћ наоружан сатаром улетио у један угоститељски објекат у Раковици и малтретирао госте.
Осумњичени је, према ријечима очевидаца, ушао у пун локал и одмах почео да ломи инвентар.
- Човјек је улетио у ресторан, витлао је сатаром и почео да ломи, ударао је по шанку и столовима. Када је демолирао дио локала, почео је да пријети гостима и неколико њих је том приликом опљачкао. Натјерао је преплашене људе да му предају новац и личне ствари - испричали су очевици и додали да је побјегао када је завршио са дивљањем.
- Током бијега оштетио је и један аутомобил који је био паркиран испред - додао је извор.
Особље ресторана позвало је полицију.
- Причињена је већа материјална штета, али нико од гостију није повријеђен. Осумњичени је успио да побјегне прије доласка полиције, тако да се за њим трага - каже извор.
(Курир)
