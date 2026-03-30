Какво је стање са водостајима у Српској?

30.03.2026 09:42

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Водостаји ријека на подручју Зворника су стабилни, а проток Дрине на Хидроелектрани "Мали Зворник" у пројектованим је границама, саопштено је из Градске управе.

Проток Дрине на Хидроелектрани "Мали Зворник" у 8.00 часова износио је 704 кубна метра у секунди што је у пројектованим границама.

Проток Дрине на Хидроелектрани "Бајина Башта" је непромијењен у односу на претходне дане и нема тенденцију раста, док су ријеке Сапна и Хоча у стагнацији.

Испорука електричне енергије на подручју Зворника је уредна и нема забиљежених кварова на електромрежи.

Надлежне градске службе настављају да прате ситуацију на терену.

Водостаји ријека Уне и Сане у Новом Граду у благом су порасту, али испод коте редовне одбране од поплава, речено је у општинском Одсјеку за Цивилну заштиту.

Водостај Уне јутрос је 267 центиметара, а редовне мјере одбране од поплава су на снази при водостају 450 центиметара.

Водостај Сане је 296 центиметара, а колектори се укључују при водостају 320 центиметара.

Шеф теренске јединице "Електрокрајине" Зоран Плавшић рекао је да су отклоњени кварови на далеководима, те да је без напајања електричном енергијом још 10 трафо-станица - осам на подручју општине Крупа на Уни и двије на подручју новоградске општине.

Осим тога, на нисконапоснкој мрежи пријављено је око 30 кварова.

Он је навео да је без електричне енергије 213 потрошача.

Плавишић каже да је мокар снијег проузроковао бројне кварове на електро-мрежи те да су екипе на терену од петка, 27. марта.

