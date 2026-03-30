Никола Јокић поново импресиван: Моћна побједа Денвера

30.03.2026 09:10

Никола Јокић, Голден Стејт Вориорс - Денвер Нагетс
Фото: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Кошаркаши Денвер Нагетса наставили су побједнички низ у НБА лиги, пошто су пред својим навијачима убједљиво савладали Голден Стејт резултатом 116:93.

Ово је за тим из Колорада шеста узастопна побједа, чиме су додатно учврстили своју позицију у борби за врх Западне конференције.

Иако коначан резултат сугерише рутински тријумф, почетак утакмице није наговјештавао такав епилог. Гости из Сан Франциска били су конкретнији у првом полувремену, добили су обје уводне четвртине и на велики одмор отишли са седам поена предности.

Денвер је дјеловао без препознатљивог ритма, док су Вориорси користили изостанак притиска и контролисали темпо игре.

Преломни тренутак догодио се одмах по повратку из свлачионице. Нагетси су у трећој дионици заиграли знатно агресивније у одбрани и разноврсније у нападу, што је резултирало доминантном серијом и убједљивим добијањем тог периода игре.

Разлика је брзо прешла на страну домаћина, а у завршници меча само је потврђена потпуна контрола на паркету.

Још једно импресивно издање пружио је Никола Јокић, који је био на корак од новог трипл-дабла – меч је завршио са 25 поена, 15 скокова и осам асистенција.

Ефикасну подршку имао је у Џамал Мареј, који је убацио 20 поена уз седам асистенција и шест скокова.

Запажен допринос дали су и Тим Хардавеј Џуниор (16), Брус Браун (15), Кристијан Браун (12) и Пејтон Вотсон (10).

Са друге стране, Вориорси су наступили без повријеђеног Стефа Карија, што се и те како осјетило у организацији игре.

Најефикаснији у редовима гостију били су Брендин Подзиемски и Кристапс Порзингис са по 23 поена, док је Гери Пејтон додао 16.

Денвер сада има скор 48-28 и остаје у трци за треће мјесто на Западу, гдје ће до краја регуларног дијела водити велику борбу са директним конкурентима.

Са друге стране, Голден Стејт са учинком 36-39 држи десету позицију и извјесно је да га очекује борба кроз плеј-ин за пласман у доигравање.

НБА, резултати:

  • Милвоки – Лос Анђелес Клиперс 113:127
  • Индијана – Мајами 135:118
  • Бруклин – Сакраменто 116:99
  • Шарлот – Бостон 99:114
  • Портланд – Вашингтон 123:88
  • Торонто – Орландо 139:87
  • Њу Орлеанс – Хјустон 102:134
  • Оклахома – Њујорк 111:100
  • Денвер – Голден Стејт 116:93

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

