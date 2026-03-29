Ново поскупљење у бх. граду: Таксисти дижу цијене од понедјељка

29.03.2026
Као што је и најављено раније, у Сарајеву се од понедјељка, 30. марта, подижу цијене такси услуга.
Наиме, таксисти у Сарајеву су добили налоге за промјене тарифа према којима ће старт бити 3,50 КМ, а сваки пређени километар 2,30 КМ.
Ово је за портал "Црна хроника" потврдио један од возача Сарајево-таксија, а према ранијим информацијама, све сарајевске такси компаније ће подићи цијене.
Разлог поскупљења такси услуга јесте нагли раст цијена горива.
Према информацијама које има поменути портал, возачи Сарајево-таксија ће ускоро куповати и нове таксиметре који ће омогућити картично плаћање, али и издавање фискалних рачуна.
