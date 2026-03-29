Возачи, опрез: Још један удес у Српској

Аутор: АТВ
29.03.2026
20:27
Коментари: 0
У вечерњим сатима догодио се још један удес на путевима у Републици Српској.
До незгоде је дошло на магистралном путу Прњавор - Дервента.
Саобраћај на овом дијелу је знатно отежан, па се возачима савјетује да користе алтернативне правце.
За сада нема информација о повријеђеним особама, нити како је до удеса тачно дошло.
Због обилних падавина возачи се моле за појачан опрез и да вожњу прилагоде стању на путевима како би се избјегле нежељене посљедице.
