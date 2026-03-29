Нови удес на мјесту гдје је јуче страдао младић из Бањалуке

Аутор:Стеван Лулић
29.03.2026
17:10
Коментари:4
На дијелу брзог пута Бањалука-Лакташи у послијеподневним сатима у недјељу, 29. марта, догодила се нова саобраћајна несрећа.
До удеса је дошло скоро на истом мјесту гдје је у суботу младић из Бањалуке изгубио живот.
Како јављају возачи са мјеста догађаја, један аутомобил се забио у заштитну ограду поред цесте.
За сада нема информација да ли је неко у овој несрећи повријеђен.
Подсјећамо, С.Б. (28) из Бањалуке погинуо је јуче приликом слијетања аудијем на брзом путу Бањалука – Лакташи.
"На магистралном путном правцу Бања Лука – Лакташи, у мјесту Новаковићи, јуче се догодила се саобраћајна несрећа у којој је једна особа смртно настрадала", потврђено је из ОЈТ Бањалука.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука.
