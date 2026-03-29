АТВ
29.03.2026
12:31
У слијетању аутомобила у Лакташима јутрос су повријеђени возач К.А. (29) из Приједора и К.К. (18) из Лакташа, која је била сувозач.
Саобраћајна незгода се догодила око 4:30 часова када је BMW, којим је управљао К.А., слетио са коловоза.
"Приликом саобраћајне незгоде, возач К.А. и сувозач у поменутом возилу, лице К.К., задобили су тјелесне повреде. Повријеђеним лицима је пружена љекарска помоћ и они су смјештени у Универзитетски клинички центар РС", наводе из ОЈТ Бањалука.
Бањалучанин погинуо у саобраћајној несрећи, огласило се ОЈТ
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Лакташи.
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере, као и вјештачења, на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде.
