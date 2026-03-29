Бањалучанин погинуо у саобраћајној несрећи, огласило се ОЈТ

29.03.2026
11:43
С.Б. (28) из Бањалуке погинуо је јуче приликом слетања аудијем на брзој цести Бањалука – Лакташи.
"На магистралном путном правцу Бања Лука – Лакташи, у мјесту Новаковићи, јуче се догодила се саобраћајна несрећа у којој је једна особа смртно настрадала", потврђено је из ОЈТ Бањалука.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука.
"Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности саобраћајне незгода а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС", наводе из ОЈТ Бањалука.
Несрећа се догодила јуче око 16.57.часова
