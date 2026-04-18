Лавров: Русија позитивно гледа на могућност наставка мировних преговора с Украјином

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је у суботу да његова земља позитивно гледа на могућност наставка преговора с Украјином у Истанбулу, јавља Анадолија
- На могућност наставка преговора у Истанбулу гледамо позитивно - рекао је Лавров одговарајући на питање агенције Анадолија на 5. дипломатском форуму у Анталији о изгледима за наставак мировних преговора у Истанбулу и ефикасности посредничке улоге Анкаре.
Казао је да тема наставка преговора тренутно није њихов "приоритет број један" и да руска страна никада никоме није наметала преговоре.
- Увијек смо полазили од тога да ћемо бити спремни ако је партнер вољан. И то упркос веома лошим искуствима с нашим украјинским колегама с којима смо преговарали - додао је он.
У наставку је подсјетио на претходне преговоре с украјинском страном у Истанбулу у априлу 2022. године, као и на три рунде мировних преговора у турској метрополи средином 2025. године.
- Ми не бјежимо од преговора. Када неко буде спреман, нека изнесе приједлог. Видјећемо да ли је тренутак прави, локација погодна и какав је дневни ред - додао је Лавров.
Русија и Украјина су прошле године у Истанбулу провеле три рунде обновљених мировних преговора – 16. маја, 2. јуна и 23. јула – који су резултирали великим размјенама заробљеника и нацртима меморандума који оцртавају позиције обију страна за потенцијални мировни споразум.
Под посредовањем САД-а, Москва и Кијев су такођер одржали три рунде мировних преговора раније ове године, 23–24. јануара, 4–5. фебруара и 17–18. фебруара. Прве двије рунде одржане су у Абу Дхабију, док је трећа одржана у Женеви.
Од тада су преговори паузирани, при чему и Москва и Кијев обуставу руско-украјинских мировних преговора приписују фокусу САД-а на Иран.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
03
20
58
20
54
20
48
20
33
Тренутно на програму