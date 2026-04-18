Лавров: Русија позитивно гледа на могућност наставка мировних преговора с Украјином

АТВ
18.04.2026 18:54

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је у суботу да његова земља позитивно гледа на могућност наставка преговора с Украјином у Истанбулу, јавља Анадолија

- На могућност наставка преговора у Истанбулу гледамо позитивно - рекао је Лавров одговарајући на питање агенције Анадолија на 5. дипломатском форуму у Анталији о изгледима за наставак мировних преговора у Истанбулу и ефикасности посредничке улоге Анкаре.

"Не бјежимо од преговора"

Казао је да тема наставка преговора тренутно није њихов "приоритет број један" и да руска страна никада никоме није наметала преговоре.

- Увијек смо полазили од тога да ћемо бити спремни ако је партнер вољан. И то упркос веома лошим искуствима с нашим украјинским колегама с којима смо преговарали - додао је он.

У наставку је подсјетио на претходне преговоре с украјинском страном у Истанбулу у априлу 2022. године, као и на три рунде мировних преговора у турској метрополи средином 2025. године.

- Ми не бјежимо од преговора. Када неко буде спреман, нека изнесе приједлог. Вид‌јећемо да ли је тренутак прави, локација погодна и какав је дневни ред - додао је Лавров.

Три рунде преговора

Русија и Украјина су прошле године у Истанбулу провеле три рунде обновљених мировних преговора – 16. маја, 2. јуна и 23. јула – који су резултирали великим размјенама заробљеника и нацртима меморандума који оцртавају позиције обију страна за потенцијални мировни споразум.

Под посредовањем САД-а, Москва и Кијев су такођер одржали три рунде мировних преговора раније ове године, 23–24. јануара, 4–5. фебруара и 17–18. фебруара. Прве двије рунде одржане су у Абу Дхабију, док је трећа одржана у Женеви.

Од тада су преговори паузирани, при чему и Москва и Кијев обуставу руско-украјинских мировних преговора приписују фокусу САД-а на Иран.

