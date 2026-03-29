Пожар у Бањалуци, ватрогасци спасили станара из куће

Аутор:АТВ
29.03.2026
12:57
У пожару куће у Бањалуци повријеђен је станар, којег су јуче спасили припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.
Пожар је избио у 4:04 часова у улици Царице Милице.
"На интервенцији је учествовало 14 ватрогасаца и шест возила. Један станар је повријеђен и спашен помоћу ватрогасно-спасилачке платформе", навели су ватрогасци на својој Фејсбук страници.
