Пожар у Бањалуци, ватрогасци спасили станара из куће

АТВ

29.03.2026

12:57

Пожар у стану у Бањалуци, ватрогасци спасили станара
Фото: Ватрогасна бригада Бањалука

У пожару куће у Бањалуци повријеђен је станар, којег су јуче спасили припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.

Пожар је избио у 4:04 часова у улици Царице Милице.

"На интервенцији је учествовало 14 ватрогасаца и шест возила. Један станар је повријеђен и спашен помоћу ватрогасно-спасилачке платформе", навели су ватрогасци на својој Фејсбук страници.

УКЦ-БЛ-26092025

