Нерадни дан у Српској

У Републици Српској данас је нерадни дан због обиљежавања Дана побједе над фашизмом, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе.
У складу са Законом о празницима Републике Српске не раде републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.
Начелници општина, односно градоначелници одредиће која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединица локалне самоуправе дужни да раде у дане празника и у ком обиму ради задовољења неопходних потреба грађана.
