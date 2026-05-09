Нерадни дан у Српској

09.05.2026 08:12

У Републици Српској данас је нерадни дан због обиљежавања Дана побједе над фашизмом, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе.

У складу са Законом о празницима Републике Српске не раде републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне д‌јелатности.

Палата

Бања Лука

Бањалука обиљежава Дан побједе маршом "Бесмртног пука"

Начелници општина, односно градоначелници одредиће која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединица локалне самоуправе дужни да раде у дане празника и у ком обиму ради задовољења неопходних потреба грађана.

