Делегација Српске на обиљежавању Дана побједе над фашизмом, састанак са Путином

Коментари:0
Делегација Републике Српске је у Москви гдје ће присуствовати обиљежавању Дана побједе над фашизмом, након чега слиједи састанак са Владимиром Путином, предсједником Руске Федерације.
У делегацији Српске су предсједник Републике Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Свијет
Велика војна парада у Москви поводом Дана побједе над фашизмом
Са Путином ће разговарати о ситуацији у БиХ, јачању партнерства са Републиком Српском и ситуацији на Западном Балкану.
Република Српска
13 ч0
Република Српска
15 ч3
Република Српска
17 ч1
Република Српска
17 ч1
Најновије
Тренутно на програму