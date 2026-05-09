Делегација Српске на обиљежавању Дана побједе над фашизмом, састанак са Путином

Делегација Републике Српске је у Москви гдје ће присуствовати обиљежавању Дана побједе над фашизмом, након чега слиједи састанак са Владимиром Путином, предсједником Руске Федерације.

У делегацији Српске су предсједник Републике Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Са Путином ће разговарати о ситуацији у БиХ, јачању партнерства са Републиком Српском и ситуацији на Западном Балкану.

