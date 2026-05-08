Састанак у Добоју: Жељезнице Српске ће опстати, али су неминовне промјене

АТВ
08.05.2026 17:30

1
Жељезнице Републике Српске, воз
Фото: АТВ

Предузеће "Жељезнице Републике Српске" од изузетног је значаја за Српску и биће сачувано, али су неминовне промјене у систему и начину функционисања, закључено је на састанку Управе и представника синдикалних организација ЖРС са министром саобраћаја и веза Републике Српске Зораном Стевановићем.

На састанку у Добоју наглашено је да је ситуација у овој компанији тешка и указано је на потребу заједничких активности на одрживости "Жељезница Републике Српске", уз помоћ ресорног министарства и Владе Републике Српске, преноси "Срна".

Заузет је заједнички став да је један од кључних корака вредновање рада, те истакнуто да "Жељезнице Републике Српске" нису више у стању да издрже минимално ангажовање и незалагање одређеног броја запослених, саопштено је из ЖРС-а.

Из ЖРС очекују хитну тематску сједницу Владе Српске и да се овом предузећу понуде дугорочна рјешења.

На састанку је анализирано тренутно стање, превазилажење актуелних проблема, а биле је ријечи и о радној снази, капацитетима, финансијском пословању, те активностима на уговарању нових превоза жељезницом.

Наредни заједнички састанак с циљем решавања постављених циљева и задатака најављен је крајем маја.

Зоран Стевановић

Жељезнице

Жељезнице Републике Српске

