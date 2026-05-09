Бањалука обиљежава Дан побједе маршом "Бесмртног пука"

У Бањалуци се Дан побједе над фашизмом обиљежава у организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
Марш "Бесмртни пук" кренуће у 11.00 часова из Парка Петара Кочића, а у 11.15 часова на Тргу палих бораца предвиђено је полагање вијенаца и цвијећа код споменика жртвама фашизма, најављено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.
Обраћање званичника и умјетнички програм планирани су за 11.30 часова.
Дан побједе над фашизмом обиљежава се 9. маја у знак сјећања на тај датум 1945. године, када је ступила на снагу безусловна капитулација нацистичке Њемачке, чиме је завршен Други свјетски рат у Европи, који је у историји човјечанства био најмасовнији, а по броју људских жртава најстравичнији сукоб у којем је погинуло око 60 милиона људи.
Српски народ био је предводник борбе против фашизма на простору бивше Југославије и поднио је највеће губитке, а Совјетски Савез дао је највећи допринос у сламању фашизма.
Бивша Југославија, која је тада и кроз историју била на страни савезника, имала је највеће губитке који се, према државној комисији бивше СФРЈ, процјењују на 1,7 милиона људи.
