Logo
Large banner

Бањалука обиљежава Дан побједе маршом "Бесмртног пука"

Аутор:

АТВ
09.05.2026 08:07

Коментари:

0
Палата
Фото: ATV

У Бањалуци се Дан побједе над фашизмом обиљежава у организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.

Марш "Бесмртни пук" кренуће у 11.00 часова из Парка Петара Кочића, а у 11.15 часова на Тргу палих бораца предвиђено је полагање вијенаца и цвијећа код споменика жртвама фашизма, најављено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Обраћање званичника и умјетнички програм планирани су за 11.30 часова.

Дан побједе над фашизмом обиљежава се 9. маја у знак сјећања на тај датум 1945. године, када је ступила на снагу безусловна капитулација нацистичке Њемачке, чиме је завршен Други свјетски рат у Европи, који је у историји човјечанства био најмасовнији, а по броју људских жртава најстравичнији сукоб у којем је погинуло око 60 милиона људи.

Српски народ био је предводник борбе против фашизма на простору бивше Југославије и поднио је највеће губитке, а Совјетски Савез дао је највећи допринос у сламању фашизма.

москва1

Република Српска

Делегација Српске на обиљежавању Дана побједе над фашизмом, састанак са Путином

Бивша Југославија, која је тада и кроз историју била на страни савезника, имала је највеће губитке који се, према државној комисији бивше СФРЈ, процјењују на 1,7 милиона људи.

Москва Дан побједе

Свијет

Велика војна парада у Москви поводом Дана побједе над фашизмом

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дан побједе над фашизмом

Бањалука

9. мај

Марш "Бесмртног пука"

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

Бања Лука

Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

13 ч

0
Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.

Бања Лука

Потребне конкретне мјере поводом вртића у Бањалуци

15 ч

0
Мали фотограф Коста одушевио Бањалучане, скупља новац да купи поклоне мами и баки

Бања Лука

Јединствени фотограф одушевио Бањалучане: Скупља новац за поклон мами

18 ч

1
СНСД: Умјесто присвајања заслуга, Станивуковић да подржи школама

Бања Лука

СНСД: Умјесто присвајања заслуга, Станивуковић да подржи школама

18 ч

0

  • Најновије

10

41

Хороскоп за 9. мај: Сваки знак данас нешто прераста

10

25

Енерго клуб: Домаће енерго актуелности

10

09

Завршена Парада побједе: Делегација Српске положила цвијеће на Гроб незнаног јунака

09

48

Делегација Српске на поздраву код Путина

09

42

Путин: Дан побједе је свети празник за Русију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner