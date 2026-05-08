Потребне конкретне мјере поводом вртића у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Није тачно да двије хиљаде дјеце у Бањалуци чека упис у вртић, каже градски менаџер. Не каже који је тачан број. Премда нема тачних података, свакако их је превише.
Град Бањалука још није на листи одобрених захтјева за додјелу финансијских средстава за изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање јавних установа за предшколско васпитање и образовање у 2025-ој и 2026-ој години, које финансира институција Предсједника Републике.
Град тврди да су послали све што треба, кабинет да никад нису предали ниједан захтјев.
Предложили смо 5 локација и обавили све што је требало, каже градски менаџер Мирна Савић Бањац. Позива се на допис који су послали Кабинету предсједника 28. априла 2025. године, гдје су навели да су обезбиједили пет локација за изградњу предшколских објеката, те информисали Кабинет да су за понуђене локације ријешени имовинско-правни односи.
Три локације биле су уредне и у смислу просторног плана, док су двије захтијевале интервенцију Скупштине у смислу измјена регулационих планова, наведено је у прошлогодишњем допису.
"Након тога из неких разлога, није ни важно сад којих, кажем не желим да политизујем. Десило се то да су од стране кабинета дошле неке нове поруке и дописи да се траже неки додатни услови да ми израђујемо пројектну документацију и слично. Међутим, то првобитно апсолутно није био случај", каже Савић Бањац.
Нису до данас предали ниједну апликацију према кабинету предсједника ни за један од наведених вртића, кажу у кабинету предсједника Републике.
Информисали су нас да је дан након дописа града одржан састанак два кабинета, а да су 15-ак дана након тога из Кабинета Граду доставили сва Упутства и обрасце прописане Правилником о критеријумима и поступку за додјелу финансијских средстава за изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање вртића, како би Бањалука могла да се пријави за финансирање вртића на двије на састанку договорене локације – у Ади и Лазареву, за које је град ријешио све потребне услове.
Град је тада позван да ријеши питања у вези с још двије локације, које је Кабинет био спреман да финансира.
"С обзиром да је Градска управа предложила још двије локације (Старчевица и Центар – Купусиште), а како нису ријешени имовинско-правни односи и обезбијеђене грађевинске и употребне дозволе за рад, с циљем заједничких интереса грађана, нарочито дјеце, надамо се да ћете у што скорије вријеме испунити све услове за почетак реализације пројеката", наводи се у допису Кабинета предсједника Српске.
Правилник, такође одавно доступан свим локалним заједницама, између осталог, прописује да градови и општине, поред захтјева, треба да доставе локацијске услове, грађевинску дозволу и копију пројекта који садржи и предрачунске вриједности за изградњу. Више од годину након што су добили све потребне обрасце, градски менаџер говори да ће ускоро испунити дио, како наглашавају, измијењених услова.
"Ми се не инатимо, ми смо процедуру упутили управо све оно што је потребно да се заврше пројекти и на територији односно мјесној заједници Ада али и за надоградњу вртића Наташа, пројектна документација за надоградњу вртића Наташа биће готова крајем овог мјесеца почетком наредног, биће то готово и за вртић Наташа и у Ади, па ћемо све те измјењене услове о којима причају доставити опет гдје треба, видјећемо шта ће онда бити одговор", рекла је Савић Бањац.
Одговор ће, према Правилнику који је донесен 1. априла, а измијењен 18. августа прошле године, дати Комисија која одобрава пројекте. Град, очигледно, нема ниједан разлог да брине за одобрење пројекта ако испуни услове. Тамо гдје су испуњени услови радови су почели, вртићи се граде у цијелој Републици Српској. Само у Бањалуци и даље слушамо исте приче, каже Игор Додик, организациони секретар СНСД-а.
"Немамо више времена за политичка препуцавања и конференције. Дајте локације, дајте дозволе и да градимо вртиће. То грађане занима. Родитеље не интересују саопштења и административна пребацивања одговорности, него када ће њихово дијете добити мјесто у вртићу. Јавно тражимо да кажете за колико дана сте спремни издати грађевинске дозволе за сваки вртић појединачно. Грађани заслужују јасне рокове и конкретне одговоре, а не нове конференције и нова објашњења", рекао је Додик.
Кабинет предсједника у 2025-ој и 2026. години одобрио је новац за вртиће у 20 локалних заједница у Републици Српској - за градове и општине које су испуниле услове и предале захтјев за финансирање у укупном износу од 23 милиона марака. Градски менаџер тражи да се Бањалука третира као остале локалне заједнице. Кабинет од Бањалуке тражи да се према пројекту понаша и дјелује као остале локалне заједнице – у складу с Правилником - како би Бањалука коначно добила више мјеста за вртићку дјецу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
5 ч1
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
6 ч2
Бања Лука
7 ч0
Најновије
21
33
21
29
21
22
21
18
21
08
Тренутно на програму