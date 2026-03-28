Познати политичар снажно ударио на УЕФА због Звезде

28.03.2026

09:01

Кореографија Делија на утакмици Звезда - Лил
Фото: Screenshot / YouTube

Казна коју је УЕФА одрезала Црвеној звезди у износу од 95.500 евра подигла је огромну прашину у европској спортској јавности, а неочекивана, али брутално директна подршка црвено-бијелима стигла је из Њемачке.

Томас Маријуш Фрелис, посланик у Европском парламенту испред партије Алтернатива за Њемачку (АфД), јавно је стао у заштиту српског шампиона и навијача критикујући двоструке аршине европске куће фудбала.

Свети Симеон ипак није разлог: Ево зашто је кажњена Звезда

Фрелис, који је и сам био фудбалер (наступао за Хамбург у четвртом рангу Њемачке, а 2006. године био у У18 репрезентацији Пољске заједно са чувеним Робертом Левандовским), није бирао ријечи.

"Сама УЕФА је проактивно промовисала покрет 'Животи црнаца су важни' (БЛМ) и пропаганду у дугиним бојама, али хришћанске поруке могу резултирати казнама од око 100.000 евра. Сатански", написао је Фрелис на друштвеним мрежама, очигледно алудирајући на кореографију Делија.

Подсјетимо, УЕФА је казнила Звезду са укупно 95.500 евра. Од тог износа, 40.000 евра се односи на "преношење поруке неприкладне за спортски догађај" и наношење срамоте фудбалу.

Управо овдје настаје и "рат" информацијама. Шпански лист "Мундо Депортиво" објавио је текст у којем се тврди да је Звезда драконски кажњена управо због кореографије на којој је био лик Светог Симеона (Стефана Немање) уз натпис: "Нека нас наша вјера води до побједе". Шпанци истичу да је УЕФА ову вјерску поруку оцијенила као провокативну и неприкладну.

Са друге стране, из табора српског шампиона стигла је другачија тврдња. Из Црвене звезде наводе да кореографија са свецем није разлог казне, већ да су санкције услиједиле због коришћења пиротехнике, закрчених пролаза на трибинама и других техничких пропуста.

Ипак, у јавности и на друштвеним мрежама доминирају коментари који се ослањају на писање Шпанаца, уз оцјену да је срамотно што хришћански симболи некоме сметају, преноси "Телеграф".

