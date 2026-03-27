Трагична вијест потресла фудбал: Преминула млада играчица

Аутор:АТВ
27.03.2026
15:16
Коментари:0
Чешки клуб Млада Болеслав данас је саопштио веома трагичну вијест.
Наиме, преминула је млада фудбалерка Никол Валентова, која је имала само 16 година.
"Напустила нас је Никол Валентова. Никол је била дио нашег тима, наше свлачионице, наше приче. Такву ћемо је заувијек памтити – са лоптом у ногама, осмијехом на лицу и радошћу игре", стоји у објави клуба на друштвеним мрежама.
"Постоје тренуци када ријечи нису довољне. Никада нећемо заборавити. Од Никол ћемо се посљедњи пут опростити на комеморацији у сриједу, 15. априла у 17.00 часова, у опроштајној сали на Новом гробљу у Младој Болеслави. Искрено саучешће породици и најближима упућује ФК Млада Болеслава", додаје се у саопштењу.
Узрок њене смрти још увијек није познат.
