Logo
Large banner

Трагична вијест потресла фудбал: Преминула млада играчица

Аутор:

АТВ

27.03.2026

15:16

Коментари:

0
Преминула млада фудбалерка Никол Валентова
Фото: Инстаграм

Чешки клуб Млада Болеслав данас је саопштио веома трагичну вијест.

Наиме, преминула је млада фудбалерка Никол Валентова, која је имала само 16 година.

"Напустила нас је Никол Валентова. Никол је била дио нашег тима, наше свлачионице, наше приче. Такву ћемо је заувијек памтити – са лоптом у ногама, осмијехом на лицу и радошћу игре", стоји у објави клуба на друштвеним мрежама.

"Постоје тренуци када ријечи нису довољне. Никада нећемо заборавити. Од Никол ћемо се посљедњи пут опростити на комеморацији у сриједу, 15. априла у 17.00 часова, у опроштајној сали на Новом гробљу у Младој Болеслави. Искрено саучешће породици и најближима упућује ФК Млада Болеслава", додаје се у саопштењу.

Узрок њене смрти још увијек није познат.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

In memoriam

трагедија

Чешка

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

23

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner