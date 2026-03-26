Италија осигурала пласман у финале баража

Аутор:

АТВ

26.03.2026

22:50

Коментари:

0
Италија осигурала пласман у финале баража
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Фудбалска репрезентација Италије је у полуфиналу баража за Свјетско првенство побиједила селекцију Сјеверне Ирске резултатом 2:0.

Италија је повела у 56. минути. Сјајан гол постигао је Сандро Тонали.

У 80. минути, у стријелце се уписао Моисе Кеан након асистенције Сандра Тоналија, чиме је постављен коначан резултат те је Италија обезбиједила пласман даље.

Италијани ће у финалу баража играти против бољег из дуела Велса и БиХ која је у току.

