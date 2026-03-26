Кћерка Саше Поповића се тешко носи са његовом смрћу: ''Сломи се сваки пут када оде на гробље''

26.03.2026
Сузана Јовановић недавно је у интервјуу говорила о свом вољеном и никад прежаљеном супругу Саши Поповићу. Пјевачица се дотакла и ћерке Александре, па је открила како се она носи са болом.
- Она је рођена као млађи члан у нашој породици. Данијел је старији брат. Увијек је била некако заштићена, мажена, пажена од свих нас и од брата и од тате и од маме и од остатка фамилије и рођака и родбине. Тако да смо је увијек штитили од тих неких лоших и негативних ствари, али сада нажалост, колико год да штитите своју дјецу деси се оваква трагедија и просто не можете да је заштитите. Нити смо ми могли да се заштитимо, ни ја ни дјеца ни нико од нас. Тако да је јако тешко поднијела то. Шта да вам кажем кад јој је још увијек тешко да оде на татин гроб. Баш јој је тешко. Сваки пут се сломи, растужи се и онда то данима траје, али ја мислим да то ни Сале не би волио да она тугује већ да се окрене себи и свом животу и неким својим радостима, циљевима и и плановима - рекла је Сузана која свакодневно са ћерком прича о оцу.
- Па како да не, то је потпуно нормално. Мислим ја чак причам о њему као да је ту поред мене сваки дан. Тако се и понашам. Као да је отишао негдје на пут и да ће ускоро да се врати и да ће живот нормално да се настави тамо гдје смо стали. Тако је лакше и мени и дјеци.
-Све како је Сале оставио све стоји и даље. Малтене до скоро сам кофер држала нераспакован. Само је био отворен у ствари, а све су ствари биле унутра. И онда сам скоро негдје пред годишњицу или нешто мало послије пола године распаковала и вратила све на своје мјесто, али онако како је Сале оставио у гардероберу свом, то тако све стоји - рекла је Сузана у интервјуу за Блиц.
Дјеца Саше Поповића, Данијел и Александра први пут су у документарном филму „Сале“ говорили о најтежем периоду кроз који је породица пролазила током његове борбе са тешком болешћу.
Насљедници оснивача „Гранд продукције“ испричали су како се носио са ситуацијом, али и како их је припремао на оно што долази.
– Некако је задао задатак свима нама око себе да будемо храбри и припремљени на свакакве ситуације – истакао је Данијел.
Сашина ћерка Александра није крила сузе док је говорила о посљедњим мјесецима очевог живота. Она је откила и како се носила са његовом битком са карциномом.
– У почетку сам имала наде да ће се излијечити, јер је било тренутака када му се побољша стање, па нагло падне, па се опет побољша. Али посљедњих пар мјесеци је толико пао да сам схватила да ће умријети – рекла је кроз сузе Александра.
Сузана Јовановић изјавила је да људи који до сад нису упознали Сашу, нити попили кафу са њим,да имају предсрасуде о њему.
–Он је један диван човјек био. Слободно могу да кажем да сви треба да учимо од њега– рекла је у документарном филму.
Сузана је говорила и о посљедњим тренуцима са Поповићем.
"Тај тренутак никада нећу заборавити, они су били у шоку исто као и ми када смо чули дијагнозу, говорили су како то није могуће да се тати догађа, он који је пун живота, енергије и радости и пун љубави за сваког човјека на овој планети, да он такав има такву болест било је шокантно."
"Гледати пријатеља који одлази, а потпуно је свјестан до посљедњег тренутка и рационалан, умирао је, а савјетовао своју дјецу и породиоцу како да наставе и којим путем да иду је јако тешко", рекао је Миша Петровски, Салетов пријатељ.
