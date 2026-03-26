Признање Милета Китића и данас шокира јавност: Добијао новац након интимних односа

26.03.2026
Фолкер Миле Китић пола вијека је на музичкој сцени, а његов приватан живот је често интригирао јавност. Он је једном приликом говорио о вези са извесном Надом из Чикага од које је добијао новац након интимних односа.
Признање Милета Китића и данас шокира домаћу јавност.
"С том Надом из Чикага било је пола пјевача млађе генерације и без обзира на то што сам био дијете, морао сам да попијем да бих легао с њом. Имала је много лове и плаћала би за интимни однос по 1.000 долара. Урадио сам то за десетку. Послије ми је купила неки сат од 7.000 долара који сам продао за упола мање лове", шокирао је једном приликом Миле Китић.
Иако је у дугогодишњем браку са Мартом Савић, Миле је признао да јој је био невјеран.
"Не постоји град гдје нисам имао дјевојку, имао сам једном десет одједном. Никада нисам плакао због неког, био сам млад. Млад сам се и оженио. И када сам ступио у брак имао сам љубавницу, имам и дан-данас. Поред Марте имам", рекао је он.
Иако га сви знају под умјетничким именом, Миле Китић је недавно открио како се заправо зове.
"Врло ријетко ме зову Милојко, чак и у фамилији имам људе који не знају да се зовем Милојко, него мисле Миле. Милојко ми је име, то ми је дао мој покојни отац. У селу је био један који је био и коцкар и женскарош, проблематичан, али је био главни у селу – звао се Милојко! По њему сам добио име", рекао је пјевач тада за Телеграф.
