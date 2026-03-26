Популарни пјевач о изљечењу од алкохола: Био сам изгубио компас

Аутор:АТВ
26.03.2026
15:47
Коментари:0
Познати пјевач Пеђа Јовановић потпуно искрено и без задршке проговорио је о свом најмрачнијем периоду живота, тешкој борби са алкохолизмом која га је умало коштала породице.
Након изласка из "Лексингтон бенда", када је започео самосталне наступе по београдским клубовима, Пеђа признаје да је потпуно "изгубио компас" и почео неконтролисано да пије. Како сада каже иако је планирао да оде у болницу и тамо остане и неколико мјесеци, једна књига му је окренула све.
Преломни тренутак десио се током пандемије коронавируса, када је пјевач коначно признао себи да је у огромном проблему и одлучио да потражи стручну помоћ. Очајан и ријешен да се спасе, једноставно је укуцао на Гуглу “како се излијечити од алкохола” и наишао на име аутора Алена Кара, преноси Блиц.
С обзиром на то да књиге тада није било у преводу на српски језик, Пеђа је, будући да је одрастао у Њемачкој, скинуо аудио верзију књиге на немачком језику за 17 евра. Слушао ју је у аутомобилу три дана, а онда се десило право чудо.
– Као да је неко угасио неки прекидач у мојој глави. Алкохол – оф! Значи немаш апсолутно више никакву потребу – објашњава Пеђа у подкасту Змајцаст.
Од тог тренутка прошле су већ четири године, а популарни пјевач каже да више нема жељу ни да помирише алкохол, те да му он ствара снажну аверзију. Данас своју причу о побједи над демонима дијели јавно, у нади да ће његова исповијест помоћи некоме ко се тренутно бори са истим проблемом
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
20
17
15
17
07
17
05
17
04
Тренутно на програму