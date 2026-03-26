На овом дијелу пута обустављен саобраћај за теретна возила

На регионалном путу Берковићи-Билећа, у мјесту Фатница, због попријеченог камиона обустављен је саобраћај за теретна возила, док путничка саобраћају отежано, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Из АМС вечерас је саопштено да се саобраћа отежано и успорено у вишим предјелима и преко планинских превоја у Херцеговини због снијега који интензивно пада и задржава се на коловозу.
Сцена
Јана Тодоровић пала на улици: Фино сам се повриједила
Возаче упозоравају да је неопходна максимално опрезна и спорија вожња уз употребу зимске опреме, док је за теретна возила са приколицом и шлепере у тим крајевима препоручљива употреба ланаца.
Регион
42 мин0
Савјети
54 мин0
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
