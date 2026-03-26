Која страна алуминијске фолије иде до хране?

Аутор:АТВ
26.03.2026
21:25
Коментари:0
Алуминијска фолија један је од најпрактичнијих и најкориснијих алата у свакој кухињи. Свакодневно је присутна у нашим домовима и многи је користе за паковање хране, печење на роштиљу или једноставно чување остатака.
Може се користити и за облагање плехова како би чишћење било лакше, за замотавање поврћа да остане сочно, покривање колача да не загоре, па чак и као подлога у фритезама на врући ваздух.
Ипак, упркос својој свестраности, једно питање и даље збуњује домаћице и куваре: треба ли сјајна страна фолије бити окренута ка храни или ка споља? Неки тврде да сјајна страна треба да буде ка храни јер боље рефлектује топлоту, док други сматрају да мат страна боље изолује.
Када замотавате храну, фолија задржи танки слој топлог ваздуха и спречава циркулацију хладнијег ваздуха, чиме чува топлоту. Оба лица фолије рефлектују инфрацрвену топлоту назад према храни, што помаже да јело остане топло или се равномерно испече. Такође, фолија задржава влагу и пару, па храна остаје мекана и сочна. Будући да је добар проводник топлоте, она је ефикасна у равномерном распоређивању топлоте.
Стручњаци, међу којима је и Марта Стеварт, објашњавају да разлика у изгледу фолије – сјајна и мат страна – потиче искључиво из производног процеса и нема никакве везе са њеном функционалношћу. Другим ријечима, можете је користити било којом страном без да то мијења њен ефекат, преноси Дневно.
