Која страна алуминијске фолије иде до хране?

26.03.2026

21:25

Фото: Pixabay/analogicus

Алуминијска фолија један је од најпрактичнијих и најкориснијих алата у свакој кухињи. Свакодневно је присутна у нашим домовима и многи је користе за паковање хране, печење на роштиљу или једноставно чување остатака.

Може се користити и за облагање плехова како би чишћење било лакше, за замотавање поврћа да остане сочно, покривање колача да не загоре, па чак и као подлога у фритезама на врући ваздух.

Аутобус

Србија

Дјевојчица нападнута у аутобусу: Младићи је ударили па изгурали напоље

Ипак, упркос својој свестраности, једно питање и даље збуњује домаћице и куваре: треба ли сјајна страна фолије бити окренута ка храни или ка споља? Неки тврде да сјајна страна треба да буде ка храни јер боље рефлектује топлоту, док други сматрају да мат страна боље изолује.

Како фолија управља топлотом

Када замотавате храну, фолија задржи танки слој топлог ваздуха и спречава циркулацију хладнијег ваздуха, чиме чува топлоту. Оба лица фолије рефлектују инфрацрвену топлоту назад према храни, што помаже да јело остане топло или се равномерно испече. Такође, фолија задржава влагу и пару, па храна остаје мекана и сочна. Будући да је добар проводник топлоте, она је ефикасна у равномерном распоређивању топлоте.

vrtic

Србија

Ужас у вртићу: Васпитачице заборавиле дијете (3) у ВЦ-у, мајци рекле да је неко већ дошао по њега

Да ли страна фолије утиче на функцију?

Стручњаци, међу којима је и Марта Стеварт, објашњавају да разлика у изгледу фолије – сјајна и мат страна – потиче искључиво из производног процеса и нема никакве везе са њеном функционалношћу. Другим ријечима, можете је користити било којом страном без да то мијења њен ефекат, преноси Дневно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Мајкл Флин

Свијет

Исправљена неправда: Министарство плаћа више од милион долара Мајклу Флину

1 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Пуна подршку обиљежавању "Љубичастог дана"

1 ч

0
Нафта

Економија

Дјуков: Tржиште нафте неће моћи брзо да се опорави

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Једна особа погинула

1 ч

0

Више из рубрике

Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Савјети

Помоћу соли ћете добити најљепше офарбана васкршња јаја

6 ч

0
Ова биљка тјера комарце: Мирише и не тражи скоро никакву његу

Савјети

Ова биљка тјера комарце: Мирише и не тражи скоро никакву његу

1 д

0
Знате ли шта је правило 10-80-10 у случају нуклеарног рата: Кључни савјети за преживљавање

Савјети

Знате ли шта је правило 10-80-10 у случају нуклеарног рата: Кључни савјети за преживљавање

1 д

0
Јаје као природно ђубриво: Закопајте га у земљу за бољи принос

Савјети

Јаје као природно ђубриво: Закопајте га у земљу за бољи принос

1 д

0

Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

Инфлуенсерка пала са терасе хотела: Сломила кичму на 24 мјеста

Цијене авио-карата између Европе и Азије иду у небо

Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

