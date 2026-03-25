Ова биљка тјера комарце: Мирише и не тражи скоро никакву његу

Аутор:АТВ
25.03.2026
18:20
Коментари:0
Ако постоји биљка која је посљедњих година освојила терасе и дворишта, онда је то тамјаника – спој декоративности и практичне користи, због чега је многи називају правим "спасом за љето".
На први поглед, биљка привлачи изгледом: раскошни зелени листови са свијетлим ивицама формирају густ жбун или елегантно падају из висећих саксија.
Њена највећа предност није само визуелна, већ и ароматична. Интензиван мирис, који подсјећа на тамјан или благи еукалиптус, познат је по томе што одбија комарце и друге инсекте. Због тога је тамјаника идеалан избор за терасе, прозоре и дворишта, посебно током топлих љетњих вечери, када боравак напољу често кваре досадни убоди. За разлику од хемијских средстава, она представља природно рјешење које истовремено оплемењује простор.
Тамјаника је цијењена и због једноставног одржавања. Добро подноси различите услове – успијева и на сунцу и у полусјенци, а не захтева много пажње када је заливање у питању.
Најљепши ефекат постиже у висећим саксијама и жардињерама, гдје њене гране стварају утисак зеленог "водопада". Већ и једна већа саксија довољна је да испуни простор пријатним мирисом, који осим што тјера инсекте, доприноси и опуштенијој атмосфери.
Сцена
Пјевачица одлучила да више не снима пјесме: "Бацам паре"
Тамјаника се лако комбинује са другим балконским цвијећем и често се користи као допуна цвјетним аранжманима, јер истиче боје и попуњава простор. Управо због те свестраности и практичне користи, све више људи је бира као једноставан начин да уреди свој кутак за одмор и учини љето пријатнијим – без комараца и хемије, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
5 ч0
Савјети
20 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму