Пјевачица одлучила да више не снима пјесме: "Бацам паре"

Аутор:АТВ
25.03.2026
17:32
Коментари:0
Каријера пјевачице Гоце Лазаревић која ће 28. марта напунити 72. године, богата је хитовима који су популарни међу свим генерацијама и радо пјевани од стране њених колега на весељима, због чега признаје да нема потребу да снима нове пјесме.
Иако не планира да се повуче из музике, тврди да не жели да се приклања новим музичким трендовима.
Гоца истиче да јој се до сада није допало ништа ново што су јој понудили, па се и даље држи старих хитова
– Шта год ми понуде, не одговара ми. Промијенили су се трендови, ја да јурим модерне трендове и пјевам ту музику, рогобатно звучи турбо фолк, то раде боље од мене клинци, а те пјесме које су у народном духу такве пјесме сада имају смисла на свадбама, а мене то не интересује – рекла је Гоца Лазаревић.
Сцена
– Стварно сам у позицији да не морам ништа. Шта год сада да снимим фигуративно бацам паре јер од мене сви хоће те старе пјесме – рекла је Гоца Лазаревић у емисији Гранд Парада, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму