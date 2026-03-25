Умро Чарли из "Породичног блага"

25.03.2026
12:46
Станоје Дрмак, познатији под надимком Чарли, преминуо 16. марта 2026. године у 66. години.
Човјек који је био оличење аутентичног духа престоничког асфалта, јавности је био познат по каскадерским подвизима и упечатљивим епизодним улогама у неким од најважнијих домаћих филмских остварења.
Његово лице љубитељи домаће кинематографије памте из филмова "Црни бомбардер", "Три палме за две битанге и рибицу" и "До коске", као и из популарне серије "Породично благо".
Поред умјетничког имена, пријатељи су га звали и Емилио ла Станоје Чарлингтон, а у читуљама које су освануле у дневној штампи, од њега су се опростили чланови тениског клуба "Газела" и екипа из новобеоградских блокова 19а и 23.
Посебно дирљив осврт на живот и карактер Станоја Дрмка дао је његов дугогодишњи пријатељ Александар Билановић. Он је кроз серију анегдота на друштвеним мрежама описао Чарлингтона не као човјека из библиотеке, већ као "највећег мангупа и букварски примјерак старе градске битанге".
Према Билановићевим ријечима, Дрмак је био „бог смијеха и зајебанције“, човјек који је живот читао са невјероватном оштроумношћу. Његова биографија била је живописна – од шверца скупоцјених бунди до сарадње са легендарним каскадером Батом Каменим. Био је познат по томе што је у жару уличних сукоба и полицијских интервенција увијек проналазио бизарне и духовите начине да остане слободан, док су његове оригиналне тетоваже постале дио урбане легенде.
(Телеграф)
