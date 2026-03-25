Ова роба је нагло поскупјела од почетка рата са Ираном – а није нафта

Цијене ђубрива нагло расту усљед поремећаја у снабдијевању изазваних ратом са Ираном, док блокада Ормуског мореуза угрожава глобалну трговину и пријети да се касније током године прелије на пад приноса и раст несигурности у снабдијевању храном.
Пољопривредници на сјеверној хемисфери улазе у кључне прољећне мјесеце, током којих морају да започну главне радове на пољима. Њихове колеге на југу, у међувремену, заузете су жетвом усјева прије него што наступи зима.
Међутим, њихов рад се сада одвија у тренутку када рат са Ираном ствара озбиљна ограничења у снабдијевању основним производима за ђубрење - што подстиче огроман раст цијена и упозорења на надолазећу несигурност у снабдијевању храном.
Према подацима Уједињених нација, око једне трећине светске поморске трговине ђубривом пролази кроз Ормуски мореуз.
Овај кључан пролаз озбиљно је поремећен од почетка рата, при чему је саобраћај практично заустављен, а неколико бродова погођено пројектилима у самом мореузу или у његовој близини.
Од када су САД и Израел 28. фебруара покренули нападе на Иран, цијена ђубрива - од којих се велики дио производи на Блиском истоку - нагло је порасла.
Термински уговори на ђубриво имају мању ликвидност у односу на друге робе, што цијене чини мање транспарентним. Ипак, аналитичари из овог сектора рекли су за ЦНБЦ да су видјели како је цијена гранулиране урее ФОБ у Египту - показатеља за азотна ђубрива - скочила на око 700 долара по метричкој тони, са 400 до 490 долара прије почетка рата.
ЦНБЦ наводи да су цијене урее и амонијака порасле за око 50% и 20% респективно од почетка рата. И друга ђубрива, попут поташе и сумпора, такође су поскупјела.
Блиски исток је посебно велики извозник урее и азотних производа, према ријечима Криса Лосона, потпредсједника за тржишне анализе и цијене у компанији ЦРУ.
"Пошто је Ормуски мореуз практично затворен, велики дио глобалне трговине тренутно не може да се одвија", рекао је Лосон. "Процјењујемо да око 30% извозника тренутно заправо није доступно тржишту - то су Саудијска Арабија, Катар и Бахреин, али ту спада и Иран".
Иран је, како је навео Лосон, важан произвођач азотних ђубрива и један од највећих извозника на свијету.
"Велики дио трговинског снабдијевања је угрожен - 30 одсто глобалне трговине уреом долази из Ирана и земаља погођених ограничењима у Ормуском мореузу", рекао је за ЦНБЦ.
"То је дуг ланац снабдијевања - ако пољопривредници не могу да набаве уреу која им је потребна, приноси усјева ће неминовно опасти. Азот је главни хранљиви елемент потребан за раст биљака, и постоје залихе које се могу користити, тако да се прави утицај на приносе и губитак производње вјероватно неће видјети до касније у току године".
