Мелони након пораза на референдуму покренула "сјечу" у министарству правде

25.03.2026
12:06
Ђорђа Мелони проводи реконструкцију своје владе након тешког пораза на референдуму у понедјељак, који је ослабио њен ауторитет и охрабрио опозицију.
Бирачи су увјерљиво одбацили кључну реформу правосуђа Мелони у гласању високог улога, које се широко сматрало тестом њеног лидерства, претворивши оно што је влада представљала као техничку реформу у шири политички пријекор.
Резултат је уздрмао владу и изазвао тренутне политичке посљедице.
Два висока званичника у Министарству правде поднијела су оставке у уторак након пропасти реформе, док се очекује да ће их слиједити и трећи.
Опозиција је оптужила Мелони да проналази „лаке жртвене јарце“ за властите грешке.
Сва тројица су била мета истрага тужилаца, што ствара лошу слику за владу која је настојала ограничити утицај правосуђа. Критичари тврде да је стварни циљ неуспјелог референдума био заштитити политичаре од истрага.
Државни секретар за правосуђе Андреа Делмастро деле Ведове (Andrea Delmastro Delle Vedove), дугогодишњи савезник Мелони, прошле седмице је доведен у везу с римским мафијашким кланом након што је утврђено да је инвестирао у ресторан заједно с кћерком осуђеног мафијашког посредника.
Делмастро деле Ведове негирао је било какву кривицу и рекао да је исправио грешку чим је за њу сазнао, али је признао да је требао бити опрезнији.
„Увијек сам се борио против криминала и имао конкретне и важне резултате. Али преузимам одговорност за грешку у интересу државе, а и због наклоности коју имам према влади и премијерки“, рекао је у саопштењу објављеном у уторак, у којем је најавио оставку.
Делмастро деле Ведове је раније током овог сазива парламента био и кривично осуђен због одавања службених тајни.
Шефица кабинета Министарства правде и бивша заступница Ђузи Бартолоци (Giusi Bartolozzi) суочава се с кривичним оптужбама због наводног прикривања случаја либијског ратног заповједника који је прошле године ухапшен на основу налога Међународног кривичног суда, а затим авионом пребачен из Рима.
Током кампање тужиоце је назвала „егзекуторским одредом“, чиме је додатно појачала оптужбе да влада истраге сматра политичким уплитањем.
Мелони је такође наговијестила да је изгубила повјерење у министарку туризма Данијелу Сантанче (Daniela Santanchè), којој је наложено да се појави на суђењу због наводне преваре повезане с помоћи током пандемије ковида 19 (COVID-19), те је у саопштењу рекла да се нада да ће Сантанче одлучити поднијети оставку. Сантанче није одмах одговорила на захтјев за коментар.
Министар правде Карло Нордио (Carlo Nordio), који је аутор реформе, преузео је одговорност за пораз, али је у уторак рекао да неће поднијети оставку, већ да ће се вратити свом раду и хобијима након националних избора који се очекују наредне године.
Лидерица Демократске странке Ели Шлајн (Elly Schlein) изјавила је за телевизију Ла7 (La7) да су они који су поднијели оставке лаки жртвени јарци пораза који у потпуности припада Ђорђији Мелони.
Карло Календа (Carlo Calenda), лидер центристичке странке Ационе (Azione), рекао је да су оставке биле нужне, примјерене и закашњеле.
Сенаторица Рафаела Паита (Raffaella Paita) из центристичке странке Италија Вива (Italia Viva) назвала је оставке политичким земљотресом у влади и позвала Мелони да се објасни у парламенту.
