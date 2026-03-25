Дончић псовао на српском, камере снимиле обрачун

Извор:

Курир

25.03.2026

11:56

Лука Дончић убацио 60 поена
Фото: Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Вербални окршај суперстара Лејкерса Луке Дончића и центра Пистонса Гоге Битадзеа привукао је велику пажњу "преко баре".

Прије пар дана Лука је на утакмици против Детроита ушао у сукоб са бившим асом Меге. У финишу треће дионице, након једног фаула над Дончићем пале су тешке ријечи између Словенца и Грузина.

Стао је Лука на линију за слободна бацања, иронично се смјешкао, а онда пришао судији и загрмио:

"Брига ме какве глупости људи причају, али немој да ми причаш о породици. Сј***** те" рекао је Дончић показујући прстом на Битадзеа.

Ту није био крај. Добацивали су свашта један другом док су ишли на други крај терена, па им је судија додијелио по техничку.

Након меча правдао се Лука... Изјавио је да је морао да реагује јер му је Битадзе псовао породицу на српском језику. Међутим, Гога је тврдио да је то лаж и да је Словенац све закувао.

Нови снимци, који су се појавили на мрежама, откривају да су и један и други псовали на српском, а чини се да је то први урадио Лука, баш као што је и рекао Битадзе.

Опсовао је Дончић на српском језику мајку кошаркашу из Грузије, разумео га је Гога добро па му је жестоко узвратио и настао је хаос.

Погледајте снимак на ком се све јасно види:

