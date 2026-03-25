Аделман по ко зна који пут импресиониран Јокићем: Најбољи кошаркаш на свијету

25.03.2026

11:47

Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

Тренер Денвера Дејвид Аделман још једном је био одушевљен партијом Николе Јокића, који је и донио победу Нагетсима.

Српски кошаркаш на овом мечу је уписао нови трипл-дабл, с тим што је до њега стигао послије само 17 минута игре.

"Он је ултимативни, ултимативни играч, који чини да се сваки саиграч осети битним дијелом игре. Бар 17 асистенција, квалитетна додавања, велики шутеви на крају, било је забавно гледати Џамала и њега", истакао је Аделман, па додао:

"Никола је, по мом мишљењу, најбољи кошаркаш на свијету. Добар је за кошарку, за спорт, рекао сам то и прије. Било који спорт да играте, имате прави примјер тамо. Тако се игра тимски спорт, то је оно што он ради заувијек".

Денвер је послије ове четврте побједе заредом престигао екипу Минесоте и сада се налазе на четвртом мјесту табеле западне конференције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Дејвид Аделман

Никола Јокић

Прочитајте више

Јокић побјеснио на жену усред меча, окренуо се ка њој послије сумњиве одлуке и свашта јој рекао

Кошарка

Јокић побјеснио на жену усред меча, окренуо се ка њој послије сумњиве одлуке и свашта јој рекао

7 ч

0
У Денверу забринути због Николе Јокића

Кошарка

У Денверу забринути због Николе Јокића

1 д

0
Рутински трипл-дабл Јокића и побједа Денвера против Портланда

Кошарка

Рутински трипл-дабл Јокића и побједа Денвера против Портланда

2 д

0
Кошаркаш Никола Јокић на мечу на Торонтом у НБА лиги

Кошарка

У "судару" два Србина, славио Јокић и Денвер

4 д

0

Више из рубрике

Јокић побјеснио на жену усред меча, окренуо се ка њој послије сумњиве одлуке и свашта јој рекао

Кошарка

Јокић побјеснио на жену усред меча, окренуо се ка њој послије сумњиве одлуке и свашта јој рекао

7 ч

0
У Денверу забринути због Николе Јокића

Кошарка

У Денверу забринути због Николе Јокића

1 д

0
Страшна повреда у НБА лиги и узнемирујућ снимак: Кренуо да закуца и пао

Кошарка

Страшна повреда у НБА лиги и узнемирујућ снимак: Кренуо да закуца и пао

1 д

0
Рутински трипл-дабл Јокића и побједа Денвера против Портланда

Кошарка

Рутински трипл-дабл Јокића и побједа Денвера против Портланда

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

