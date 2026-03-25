Аделман по ко зна који пут импресиониран Јокићем: Најбољи кошаркаш на свијету

Аутор:АТВ
25.03.2026
11:47
Коментари:0
Тренер Денвера Дејвид Аделман још једном је био одушевљен партијом Николе Јокића, који је и донио победу Нагетсима.
Српски кошаркаш на овом мечу је уписао нови трипл-дабл, с тим што је до њега стигао послије само 17 минута игре.
"Он је ултимативни, ултимативни играч, који чини да се сваки саиграч осети битним дијелом игре. Бар 17 асистенција, квалитетна додавања, велики шутеви на крају, било је забавно гледати Џамала и њега", истакао је Аделман, па додао:
"Никола је, по мом мишљењу, најбољи кошаркаш на свијету. Добар је за кошарку, за спорт, рекао сам то и прије. Било који спорт да играте, имате прави примјер тамо. Тако се игра тимски спорт, то је оно што он ради заувијек".
"In my opinion he’s the BEST PLAYER IN THE WORLD." 🌎— NBA (@NBA) March 25, 2026
Head Coach David Adelman on Nikola Jokić after his monstrous 23 point, 17 rebound, 17 assist night! pic.twitter.com/hcZQpW0g2Z
Денвер је послије ове четврте побједе заредом престигао екипу Минесоте и сада се налазе на четвртом мјесту табеле западне конференције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
7 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
16
15
14
15
10
15
07
15
06
Тренутно на програму