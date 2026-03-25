Данска премијерка поднијела оставку

Извор:
СРНА
25.03.2026
11:56
Дански премијер Мете Фредериксен послала је писмо оставке данском краљу Фредерику Десетом, саопштено је из краљевске палате.
Иако је њена Социјалдемократска партија побиједила на изборима, није успела да освоји већину јер јој је популарност опала, па тако не може самостално да формира Владу.
- Морали смо да се носимо са ратом, пријетио нам је амерички предсједник и у тих готово седам година пали смо за четири процентна поена. Мислим да је то у реду - рекла је Фредериксенова након избора који су одржани јуче.
Да би се формирала нова влада, сада ће морати да се одрже коалициони преговори.
Иако би Социјалдемократска партија и даље могла да успије да остане на власти, процес би могао да траје седмицама.
