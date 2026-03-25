Данска премијерка поднијела оставку

Извор:

СРНА

25.03.2026

11:56

Премијер Данске Мете Фредериксен
Фото: Таnjug/Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

Дански премијер Мете Фредериксен послала је писмо оставке данском краљу Фредерику Десетом, саопштено је из краљевске палате.

Иако је њена Социјалдемократска партија побиједила на изборима, није успела да освоји већину јер јој је популарност опала, па тако не може самостално да формира Владу.

- Морали смо да се носимо са ратом, пријетио нам је амерички предсједник и у тих готово седам година пали смо за четири процентна поена. Мислим да је то у реду - рекла је Фредериксенова након избора који су одржани јуче.

Да би се формирала нова влада, сада ће морати да се одрже коалициони преговори.

Иако би Социјалдемократска партија и даље могла да успије да остане на власти, процес би могао да траје седмицама.

Прочитајте више

Гренланд зима

Свијет

Премијерка "јасна": Данска неће уступити територију Гренланда САД

1 мј

0
Данска зове НАТО у помоћ

Свијет

Данска зове НАТО у помоћ

2 мј

0
Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

Свијет

Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

2 мј

1
Нападнута премијерка Данске

Свијет

Нападнута премијерка Данске

1 год

0

