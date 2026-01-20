Logo
Large banner

Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

Извор:

СРНА

20.01.2026

17:41

Коментари:

0
Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду
Фото: Tanjug/AP/Michel Euler

Оно што тренутно доживљавамо са америчке стране су неприхватљиве пријетње према Гренланду и данском Комонвелту, изјавила је данас данска премијерка Мете Фредериксен, преноси дански Јавни сервис.

- Нисам наивна. Мислим да је то погрешно. И то мијења, нажалост, услове игре који су постојали већ много година - рекла је Фредериксен.

Она је поставила питање да ли Данска треба да Сједињене Америчке Државе и даље описује као свог најближег савезника.

- Могу рећи да ми са данске и европске стране немамо другу жељу осим да одржимо нашу веома јаку трансатлантску сарадњу, сарадњу са НАТО-ом. То је оно што је осигурало нашу слободу, мир и стабилност - рекла је она.

Раније данас Фредериксен је рекла да Данска не може да преговара о сопственом суверенитету, идентитету и демократији.

- Ово је питање свјетског поретка. Најгоре можда тек долази - рекла је она.

Она је оцијенила да је Данска тренутно у "мрачном поглављу".

- Ако неко започне трговински рат са Европом, наравно да ћемо одговорити. Нико у Европи то не жели да уради али то би било исправно. До 1. фебруара радимо на томе да то спријечимо - рекла је Фредериксен, алудирајући на пријетњу америчког предсједника Доналда Трампа да ће увести царине земљама које се противе томе да Сједињене Америчке Државе преузму контролу над Гренландом.

Она је упозорила да би трговински рат довео да смањења броја радних мјеста у САД, као и у ЕУ.

- Колико год морали да упозоравамо на то, морамо се припремити и за то - рекла је она.

Истакла је да Данска сматра САД својим "најближим савезником", рекавши да Конепхаген никада није тражио сукоб, већ сарадњу.

Фредериксен није допутовала на Свјетски економски форум у Давосу, усљед тензија са САД око намјере Трампа да Вашингтон преузме контролу над Гренландом.

Подијели:

Тагови:

Norveška

Мете Фредериксен

Grenland

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Арктик постаје дио безбједносне стратегије ЕУ

Свијет

Арктик постаје дио безбједносне стратегије ЕУ

1 ч

0
Војска војници парада

Свијет

Европска земља се спрема за рат, писма стижу на адресе грађана

1 ч

0
Лидл тестира резервацију паркинга

Свијет

Лидл тестира резервацију паркинга

2 ч

0
Иранци крећу у џихад?

Свијет

Иранци крећу у џихад?

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Ово су најјаче војске свијета: Србија доминантна у региону

17

59

Бешлагић се огласио из болнице: "То је однијело многе наше људе са естраде"

17

57

Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

17

51

ChatGPT воли да будете груби према њему

17

41

Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner