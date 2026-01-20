Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

Извор:
Оно што тренутно доживљавамо са америчке стране су неприхватљиве пријетње према Гренланду и данском Комонвелту, изјавила је данас данска премијерка Мете Фредериксен, преноси дански Јавни сервис.
- Нисам наивна. Мислим да је то погрешно. И то мијења, нажалост, услове игре који су постојали већ много година - рекла је Фредериксен.
Она је поставила питање да ли Данска треба да Сједињене Америчке Државе и даље описује као свог најближег савезника.
- Могу рећи да ми са данске и европске стране немамо другу жељу осим да одржимо нашу веома јаку трансатлантску сарадњу, сарадњу са НАТО-ом. То је оно што је осигурало нашу слободу, мир и стабилност - рекла је она.
Раније данас Фредериксен је рекла да Данска не може да преговара о сопственом суверенитету, идентитету и демократији.
- Ово је питање свјетског поретка. Најгоре можда тек долази - рекла је она.
Она је оцијенила да је Данска тренутно у "мрачном поглављу".
- Ако неко започне трговински рат са Европом, наравно да ћемо одговорити. Нико у Европи то не жели да уради али то би било исправно. До 1. фебруара радимо на томе да то спријечимо - рекла је Фредериксен, алудирајући на пријетњу америчког предсједника Доналда Трампа да ће увести царине земљама које се противе томе да Сједињене Америчке Државе преузму контролу над Гренландом.
Она је упозорила да би трговински рат довео да смањења броја радних мјеста у САД, као и у ЕУ.
- Колико год морали да упозоравамо на то, морамо се припремити и за то - рекла је она.
Истакла је да Данска сматра САД својим "најближим савезником", рекавши да Конепхаген никада није тражио сукоб, већ сарадњу.
Фредериксен није допутовала на Свјетски економски форум у Давосу, усљед тензија са САД око намјере Трампа да Вашингтон преузме контролу над Гренландом.
