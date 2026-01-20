Арктик постаје дио безбједносне стратегије ЕУ

Извор:
Европска комисија ће уврстити арктички регион у своју нову безбједносну стратегију која ће бити објављена ове године, изјавила је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
- Зато Европа припрема сопствену безбједносну стратегију. У оквиру тога надограђујемо и стратегију везану за Арктик - рекла је Фон дер Лајенова на Свјетском економском форуму у Давосу.
Фон дер Лајенова је истакла да је Европа "потпуно посвећена безбједности арктичког региона", те да је "сагласна" са САД када се ради о циљевима у том смислу.
Она је додала да сјеверне чланице НАТО-а имају "снаге које су спремне за мисије које се тичу Арктика", пренио је ТАСС.
