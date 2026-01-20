Logo
Извор:

СРНА

20.01.2026

17:04

Арктик постаје дио безбједносне стратегије ЕУ

Европска комисија ће уврстити арктички регион у своју нову безбједносну стратегију која ће бити објављена ове године, изјавила је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.

- Зато Европа припрема сопствену безбједносну стратегију. У оквиру тога надограђујемо и стратегију везану за Арктик - рекла је Фон дер Лајенова на Свјетском економском форуму у Давосу.

Фон дер Лајенова је истакла да је Европа "потпуно посвећена безбједности арктичког региона", те да је "сагласна" са САД када се ради о циљевима у том смислу.

Она је додала да сјеверне чланице НАТО-а имају "снаге које су спремне за мисије које се тичу Арктика", пренио је ТАСС.

Тагови:

Урсула фон дер Лајен

Arktik

