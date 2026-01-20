Пола буџета ФБиХ иде на пензије

20.01.2026
16:44
Коментари:0
Приједлог буџета Федерације БиХ за 2026. годину, уколико буде усвојен, износиће нешто више од 8,9 милијарди КМ, од чега су скоро пола буџета издвајања за пензије, и то 4,422 милијарде КМ.
Овај приједлог буџета је на дневном реду сједнице Представничког дома Парламента ФБиХ, која је у току.
Нермин Никшић, премијер Федерације БиХ, рекао је у обраћању посланицима да је предложени буџет Федерације БиХ за 2026. годину снажно социјално оријентисан и да Влада Федерације БиХ очекује стабилизацију фискалних прилика.
"Први пут је буџет израђен и усвојен у програмском формату, чиме је урађен значајан искорак у систему јавних финансија Федерације БиХ. Приједлог је утврђен у износу већем од 8,9 милијарди КМ. У оквиру рачуна прихода и расхода, укупни буџетски приходи за 2026. годину износе 6,51 милијарду КМ, односно нешто су нижи у односу на прошлу годину", казао је Никшић.
БиХ
Нермин Никшић се повлачи из политике
Тако је, према овог приједлогу, укључено двоструко усклађивање пензија, те би расходи за ПИО требало да буду четири милијарде и 422 милиона КМ, пишу Независне.
Иначе, приједлог овогодишњег буџета је за 649 милиона КМ већи него у 2025. години.
"Основни циљ је одрживо управљање јавним финансијама, уз одговорну контролу расхода и обезбјеђење стабилних извора финансирања. Буџет је усмјерен на испуњавање обавеза према грађанима и институцијама, с посебним фокусом на социјалну заштиту, здравствени и пензијски систем те стабилно пословно окружење. Предложени буџет Федерације БиХ за ову годину највећи је досад", истакао је Никшић.
Свијет
Европска земља се спрема за рат, писма стижу на адресе грађана
Нагласио је да очекује да ће пензије током ове године бити повећане за 17 одсто.
"Измјене Закона о ПИО/МИО значајно мијењају начин усклађивања пензија, што генерише додатни фискални трошак од 280 до 340 милиона КМ у 2026. години. Овај ефекат се индиректно преноси на борачке и инвалидске накнаде, чиме се додатно повећавају расходи у буџету", појаснио је Никшић.
Буџет предвиђа подршку нижим нивоима власти, 200 милиона КМ за кантоне, 48 милиона КМ за градове и општине, те додатна два милиона КМ за неразвијене локалне заједнице. Такође, за Фонд солидарности је намијењено 80 милиона КМ, док се наставља и пројект стамбеног збрињавања младих са 20 милиона КМ путем Унион банке.
Друштво
Амина (18) која се удала у Бугојну побјегла од мужа: Нашли су је промрзлу, голу и босу
Подстицаји за пољопривреду су увећани за седам милиона и износе 190 милиона КМ, а повећана средства планирана су и за образовање, науку, културу и спорт.
Адмир Чавалић, економиста и предсједник Одбора за економску и финансијску политику Представничког дома Парламента ФБиХ, истакао је да је ово историјски рекордан буџет, али да се исти наслања на рекордна задужења.
"Око 25 одсто буџета подразумијева нови дуг. Ако избацимо пензије, то је готово 50 одсто. У апсолутним бројкама, то је више од двије милијарде. Када гледамо ранији дуг, ријеч је о око милијарду отплате, што је било и претходних година. Ово је дужнички буџет, а 800 милиона евра је задуживање на Лондонској берзи по пуно неповољнијим условима него прошле године", нагласио је Чавалић.
Најновије
Најчитаније
18
19
17
59
17
57
17
51
17
41
Тренутно на програму