Нермин Никшић се повлачи из политике

19.01.2026
20:59
Коментари:0
Премијер Федерације Босне и Херцеговине Нермин Никшић најавио је вечерас повлачење из политике након истека његовог тренутног мандата на овој позицији.
Никшић је вечерас, гостујући у Дневнику БХРТ, на питање водитељке планира ли се кандидовати на предстојећи изборима рекао да одлази у пензију.
– Ја сам напунио 65 година, моја је жеља да након овог мандата завршим са својим политичким дјеловањем, да идем у пензију, тако да немам намјеру да идем даље – рекао је Никшић.
Никшић је актуелни предсједник СДП-а. Раније је обављао функцију посланика у Парламенту ФБиХ, те замјеника предсједника Скупштине Кантона Сарајево и друге функције у Општини Коњиц.
Република Српска
Додик добио позив од Американаца
БиХ
3 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму