Хоће ли Уставни суд расправљати о уставности Владе која више није на снази?

Аутор:Бранка Дакић
19.01.2026
19:38
Апсурдно и бесмислено – овако већина правника из Републике Српске тумачи то што ће Уставну суд БиХ одлучивати о уставности Владе Републике Српске, која више није на снази. Не може се рећи ни да за то нису знали у Уставном суду, јер су сједницу званично најавили након што је предсједник Владе, Саво Минић, јавно објавио да ће поднијети оставку и распустити Владу. Једина логична одлука била би да Уставни суд, усљед промјене правних околности, обустави поступак.
"Престала је потреба за тим одлучивањем, иако, понављам, Уставни суд БиХ није надлежан да рјешава ове ствари, јер узима себи за право да ће сутра оцјењивати колико ће коштати јаја на пијаци. То је испод нивоа тог суда, а и супротно самом Уставу БиХ. Ја не видим овдје никакав проблем. Ако то буде политичарење, онда ће се Република Српска морати убудуће позабавити радом овог суда“, каже Витомир Поповић, професор уставног права.
У Уставу БиХ јасно пише које су надлежности Уставног суда БиХ, а међу њима није уставност аката и одлука које доноси Народна скупштина Републике Српске, тако да ова правосудна институција није надлежна да уопште оцјењује уставност Владе Републике Српске, став је већине правника.
"Одлука коју ја очекујем у овом тренутку, која би била једина исправна јесте да се Уставни суд прогласи ненадлежним за расправљање о овом питању. С друге стране, уколико би се упустио у расправу и уколико би донио било какву одлуку, та одлука би имала само декларативно дејство“, каже правник Милан Тегелтија.
„Уставни суд БиХ би требало да штити Устав БиХ. Међутим, он ради управо супротно. Он се показао као незаштитник, него као један од главних рушитеља БиХ. Друга ствар, то је један правни нонсенс да Уставни суд оцјењује пуноважност акта, који више није на снази, односно који није правно егзистентан“, каже асистент на Правном факултету у Бањалуци Марко Ромић.
Апеланти јесу у свом захтјеву навели да траже оцјену уставности, односно утврђивање спора између бих и Републике Српске, што јесте у надлежности уставног суда, али овдје такав спор не постоји, јасан је Ромић.
"Прије свега, ријеч је о захтјеву за оцјену уставности и у таквој ситуацији нема спора између БиХ и Републике Српске, зато што Република Српска своје институције именује било директно или индиректно. Народна скупштина је изабрана директно на демократским изборима и посланици имају демократски легитимитет да изаберу Владу Републике Српске. У таквој ситуацији ниво заједнички нема никакав уплив“, каже Ромић.
Уставни суд, кажу нам правници, не може ни ретроактивно поништити правне акте које је усвојила претходна Влада. Питали смо их и хоће ли уопште расправљати о Влади које више нема, али одговор нисмо добили.
