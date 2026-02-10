Logo
Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима

Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима
Дјеца често развију снажну повезаност с кућним љубимцима, а та веза може имати важну улогу у њихову емоционалном и социјалном развоју. Многе породице у дом примају животињу управо због те посебне врсте пријатељства које љубимци нуде дјеци. Како истиче Гејл Ф. Мелсон, професорица развојних студија на Свеучилишту Пурдуе, великi број дјеце одраста уз кућног љубимца барем у једном раздобљу дјетињства.

Осјећај сигурности

Стручњаци већ дуго примјећују да присутност животиња може помоћи дјеци у учењу. Терапијски пси често се користе у школама јер стварају опуштену атмосферу и не осуђују дијете. Дјеци је, напримјер, пуно лакше читати књигу док сједе уз пса или мачку него када осјећају притисак да морају вјежбати.

Дружење с љубимцима повезује се и с већим самопоуздањем те мањим осјећајем усамљености код дјеце. Осим индивидуалних користи, кућни љубимци често јачају и породичне везе. Заједничке шетње, храњење или игра постају дио свакодневице и стварају тренутке блискости.

У ужурбаном ритму живота, вријеме проведено с кућним љубимцем често значи успоравање. Понекад је управо то „ништа посебно“, игра, посматрање или тишина, оно што дјеци и родитељима највише треба.

