Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима

10.02.2026
Дјеца често развију снажну повезаност с кућним љубимцима, а та веза може имати важну улогу у њихову емоционалном и социјалном развоју. Многе породице у дом примају животињу управо због те посебне врсте пријатељства које љубимци нуде дјеци. Како истиче Гејл Ф. Мелсон, професорица развојних студија на Свеучилишту Пурдуе, великi број дјеце одраста уз кућног љубимца барем у једном раздобљу дјетињства.
Стручњаци већ дуго примјећују да присутност животиња може помоћи дјеци у учењу. Терапијски пси често се користе у школама јер стварају опуштену атмосферу и не осуђују дијете. Дјеци је, напримјер, пуно лакше читати књигу док сједе уз пса или мачку него када осјећају притисак да морају вјежбати.
Кућни љубимци могу бити и снажан извор утјехе. Истраживања показују да се многа дјеца, када су тужна, уплашена или љута, спонтано обраћају својим љубимцима. Родитељи такву дјецу често описују као мање анксиозну и повучену. Животиња, без обзира на врсту, дјетету може пружити осјећај сигурности, али и тему за разговор с вршњацима.
Брига о љубимцу помаже дјеци развијати осјећај одговорности и брижности. Према истраживањима, дјеца с кућним љубимцима проводе знатно више времена активно се бринући за друго живо биће него дјеца која немају љубимце. Управо та свакодневна брига омогућује им да уче суосјећање и пажњу према другима од најраније доби.
Постоје и докази да кућни љубимци могу позитивно утјецати на здравље. Нека истраживања упућују на то да дјеца која су у раној доби изложена псима или мачкама имају мањи ризик од развоја одређених алергија. Претпоставља се да рана изложеност бактеријама из околиша помаже имунолошком суставу да се боље прилагоди.
Дружење с љубимцима повезује се и с већим самопоуздањем те мањим осјећајем усамљености код дјеце. Осим индивидуалних користи, кућни љубимци често јачају и породичне везе. Заједничке шетње, храњење или игра постају дио свакодневице и стварају тренутке блискости.
У ужурбаном ритму живота, вријеме проведено с кућним љубимцем често значи успоравање. Понекад је управо то „ништа посебно“, игра, посматрање или тишина, оно што дјеци и родитељима највише треба.
