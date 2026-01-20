Гдје је данас Зорица која је сломила срце сину Драгану: Гледали сте је и на АТВ-у

Извор:
Серија Село гори, а баба се чешља донијела је велику популарност глумцима аматерима, као и онима које је јавност помало заборавила.
Једна од оних којој је серија Радоша Бајића донијела популарност је и Оља Левић, глумица која је у серији тумачила лик Зорице. Њену улогу прати љубавна веза између ње и сина Драгана (Ненад Окановић) чија се планирана свадба неславно завршава.
Оља је рођена у Крушевцу 1990. године и српска је позоришна и телевизијска глумица.
Уз учешће у глумачкој секцији своје средње школе, Левић је била и аматерски члан крушевачког Културног центра. На препоруку те установе отишла је на пробно снимање за улогу Зорице у серији Село гори. У овој серији је као седманестогодишњакиња остварила своју прву улогу.
Како првобитно није успела да упише Факултет драмских уметности 2009, постала је студенткиња Академије уметности београдског Алфа универзитета у класи професора Небојше Дугалића.
У склопу сарадње са Радошем Бајићем, појавила се у играном филму Нова Година у Петловцу, (2011), а крајем 2017. године започела је снимање са екипом серије Шифра Деспот.
Године 2020, добила је једну од главних улога у подели телевизијске серије Игра судбине, коју сте некада могли да гледате и на програму АТВ-а.
