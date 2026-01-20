Logo
Гдје је данас Зорица која је сломила срце сину Драгану: Гледали сте је и на АТВ-у

АТВ

20.01.2026

16:58

Фото: Printscreen/RTS

Серија Село гори, а баба се чешља донијела је велику популарност глумцима аматерима, као и онима које је јавност помало заборавила.

Једна од оних којој је серија Радоша Бајића донијела популарност је и Оља Левић, глумица која је у серији тумачила лик Зорице. Њену улогу прати љубавна веза између ње и сина Драгана (Ненад Окановић) чија се планирана свадба неславно завршава.

Оља је рођена у Крушевцу 1990. године и српска је позоришна и телевизијска глумица.

Уз учешће у глумачкој секцији своје средње школе, Левић је била и аматерски члан крушевачког Културног центра. На препоруку те установе отишла је на пробно снимање за улогу Зорице у серији Село гори. У овој серији је као седманестогодишњакиња остварила своју прву улогу.

Оља Левић
Оља Левић

Како првобитно није успела да упише Факултет драмских уметности 2009, постала је студенткиња Академије уметности београдског Алфа универзитета у класи професора Небојше Дугалића.

У склопу сарадње са Радошем Бајићем, појавила се у играном филму Нова Година у Петловцу, (2011), а крајем 2017. године започела је снимање са екипом серије Шифра Деспот.

Године 2020, добила је једну од главних улога у подели телевизијске серије Игра судбине, коју сте некада могли да гледате и на програму АТВ-а.

