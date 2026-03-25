Све "мирише" на седамдесете: Зашто сви стрепе и шта се тада догодило?

За неке, растућа енергетска криза усред рата између САД, Израела и Ирана подсјећа на огромне нафтне шокове из 1973. и 1979. године, који су изазвали нагли раст глобалних цијена нафте, несташице горива и панику међу становништвом.
Први шок 1973. године настао је након што су Сједињене Америчке Државе пружиле војну помоћ Израелу у Јомкипурском рату, док се борио против коалиције арапских држава. Као одговор, арапске чланице Организације земаља извозница нафте (ОПЕЦ) увеле су ембарго на извоз нафте САД и земљама које су подржавале Израел.
Посљедице су биле брзе и тешке, пише Си-ен-ен. Цијена нафте се готово учетворостручила, а администрација предсједника Никсона увела је рационализацију горива, што је довело до дугих редова на бензинским пумпама и националних расправа о превеликој зависности од страног горива.
Економија
Колико дуго смо плаћали екстремно скупо гориво 2022. године?
Ембарго је коначно укинут 1974. године - али олакшање је било кратког даха.
Само неколико година касније, 1979. године, избила је Иранска револуција - свргнут је шах, а затим је избио иранско-ирачки рат. Ова превирања поново су пореметила извоз нафте и тешко погодила глобалну економију. Стопа незапослености нагло је порасла до нивоа какви нису виђени још од Велике депресије, а цијене нафте остале су високе годинама, почевши да опадају тек током 1980-их.
Свијет
Ситуација измиче контроли: Ускоро пред нама несташица хране и јефтине енергије
Ове кризе су на крају оставиле блискоисточне земље "на челу глобалне нафтне индустрије, која је претходно била углавном под контролом великих (приватних) међународних нафтних компанија, као и над огромном већином познатих свјетских резерви нафте", написао је амерички академик Џозеф Р. Рудолф.
Директор Међународне агенције за енергију (ИЕА) упозорио је у понедјељак да би текући рат са Ираном могао да гурне свијет у још већу енергетску кризу него што су били нафтни шокови 1970-их.
