Колико дуго смо плаћали екстремно скупо гориво 2022. године?

Аутор:Славиша Ђурковић
23.03.2026
12:07
Коментари:1
Након почетка руске операције у Украјини, врло брзо су цијене горива забиљежиле историјски висок ниво. Цијена на свјетском тржишту износила је максималних 139 долара по барелу (7.март 2022.), а у БиХ је литар горива коштао максималних 3.64 КМ у јулу исте године.
За петнаестак дана од почетка руске операције гориво је достигло максимум на свјетској берзи. Напад који су САД и Израел извели на Иран започео је 28. фебруара, а тренутна цијена барела креће се око 111 долара.
Екстремно високе цијене које су прелазиле 3.50 КМ задржале су се око 6-8 седмица у периоду од јуна до јула 2022. године.
Први пад цијене горива биљежи се у августу 2022. године, а стабилизација долази крајем исте године када цијена пада испод 3 КМ. На нормално стање гдје је цијена 2.30-2.60 вратили смо се током 2023. године у септембру и октобру.
Барел нафте је коштао 75-85 долара у јануару. Након руске операције цијена скаче на 120 америчких долара, а након двије седмице достиже високих 139.
Екстремни ниво задржао се 2-3 седмице, а висок ниво се кретао од марта до јуна 2022. године.
Нормализација на свјетској берзи забиљежена је у децембру 2022. године када се барел нафте спушта на цијену од 80 долара. То значи да је нормализација у БиХ у односу на свјетско тржиште каснила 10 мјесеци.
Кључни разлог лежи у начину функционисања тржишта.
Прво, постоји временско кашњење. Цијене нафте се не преносе одмах на пумпе — потребно је од пет до десет дана да се нове набавне цијене одразе на малопродају.
Друго, постоје залихе. Гориво купљено по старим цијенама продаје се по старим тарифама, док нове испоруке долазе по скупљим условима. То доводи до постепеног, али упорног раста.
Треће, пад цијена је увијек спорији од раста. Тржиште реагује асиметрично: поскупљења се преносе брзо, али појефтињења значајно спорије.
И на крају, ту су марже, транспорт и курс долара — фактори који додатно успоравају враћање цијена на претходни ниво.
И ове године исти образац. Цијене расту због страха, тржиште реагује на ризик, а на пумпама одмах поскупљења.
Како ће се ситуација одвијати у случају Ирана, прогнозе су различите, али углавном мрачне. Рат би могао да потраје, а сви страхују од потпуне блокаде Ормушког мореуза што ми могло изазвати нагли раст цијена на глобалном нивоу.
Лекција из Украјине је научена: ратови кратко трају на берзи, дуго на пумпама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
33
13
27
13
25
12
55
12
52
Тренутно на програму